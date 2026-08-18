< sekcia Ekonomika
Lloyds: AI vytvorila v polovici britských firiem nové pracovné miesta
Štúdia nešpecifikuje, či boli zároveň zrušené aj iné pracovné pozície, upozornila agentúra AFP.
Autor TASR
Londýn 18. augusta (TASR) - Umelá inteligencia (AI) vytvorila nové pracovné miesta vo viac ako polovici firiem vo Veľkej Británii, oznámila v utorok britská banka Lloyds, pričom sa odvolala na svoju novú štúdiu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Štúdia nešpecifikuje, či boli zároveň zrušené aj iné pracovné pozície, upozornila agentúra AFP. „Viac ako polovica (54 %) britských podnikov tvrdí, že umelá inteligencia vytvorila nové pracovné miesta,“ uviedla spoločnosť Lloyds na základe výsledkov svojho mesačného podnikového výskumu. Z 1200 oslovených podnikov plánuje 58 % v nasledujúcom roku viac investovať do AI s cieľom „zvýšiť kvalifikáciu svojej pracovnej sily“.
„Umelá inteligencia má potenciál transformovať podniky rovnako ako internet pre jednou generáciou,“ uviedla vo vyhlásení Amanda Murphyoivá, generálna riaditeľka podnikového a komerčného bankovníctva v spoločnosti Lloyds. Celkovo 61 % oslovených spoločností uviedlo, že v súčasnosti používajú umelú inteligenciu, a väčšina sa zhodla, že tie, ktoré ju nezavedú, budú v konkurenčnej nevýhode.
Štúdia nešpecifikuje, či boli zároveň zrušené aj iné pracovné pozície, upozornila agentúra AFP. „Viac ako polovica (54 %) britských podnikov tvrdí, že umelá inteligencia vytvorila nové pracovné miesta,“ uviedla spoločnosť Lloyds na základe výsledkov svojho mesačného podnikového výskumu. Z 1200 oslovených podnikov plánuje 58 % v nasledujúcom roku viac investovať do AI s cieľom „zvýšiť kvalifikáciu svojej pracovnej sily“.
„Umelá inteligencia má potenciál transformovať podniky rovnako ako internet pre jednou generáciou,“ uviedla vo vyhlásení Amanda Murphyoivá, generálna riaditeľka podnikového a komerčného bankovníctva v spoločnosti Lloyds. Celkovo 61 % oslovených spoločností uviedlo, že v súčasnosti používajú umelú inteligenciu, a väčšina sa zhodla, že tie, ktoré ju nezavedú, budú v konkurenčnej nevýhode.