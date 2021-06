Lockdown v Sydney môže z HDP Austrálie skresať zhruba 2 miliardy AUD

Sydney 28. júna (TASR) - Dvojtýždňový lockdown zavedený v najľudnatejšom austrálskom meste Sydney by mohol austrálsku ekonomiku stáť približne 2 miliardy austrálskych dolárov (1,27 miliardy eur). Odhadujú to banka Morgan Stanley a austrálska spoločnosť AMP.



Austrália opäť zápasí s prípadmi nového koronavírusu, pričom nové ohniská sa objavili v takmer každom štáte či teritóriu, informovala agentúra Reuters. Vláda zaviedla vo viacerých oblastiach obmedzenia a určitá forma lockdownu zasiahla približne 18 miliónov Austrálčanov. To je zhruba 70 % populácie.



Čo sa týka Sydney, od soboty (26. 6.) je v meste zavedený dvojtýždňový lockdown. Viac ako päť miliónov ľudí, ktorých sa nové opatrenia týkajú, môžu najbližšie dva týždne vyjsť z domu len s cieľom nákupu nevyhnutného tovaru, športovania, návštevy lekára, školy alebo práce, avšak len v tom prípade, ak nemôžu pracovať z domu.



"Najnovšie prípady nového koronavírusu poukazujú na fakt, že dokiaľ sa obyvateľstva úspešne nezaočkuje, pandémia bude naďalej negatívne ovplyvňovať zotavovanie ekonomiky," povedal ekonóm z Oxford Economics Sean Langcake. Odhad vývoja ekonomiky Austrálie však nezverejnil.



Podľa banky Morgan Stanley a spoločnosti AMP však dva týždne trvajúci lockdown v najľudnatejšom meste krajiny môže ekonomiku stáť približne 2 miliardy AUD, čo predstavuje približne 0,1 % HDP. Štát Nový Južný Wales, ktorého hlavným mestom je práve Sydney, sa na celkovej ekonomickej aktivite Austrálie podieľa zhruba tretinou.



Austrália sa z minuloročnej pandémie nového koronavírusu, v dôsledku ktorej zaznamenala prvú recesiu za tri desaťročia, zotavila relatívne rýchlo, aj vďaka rozsiahlej vládnej pomoci a menovým stimulom centrálnej banky. V krajine sa však v poslednom období opäť objavili nové ohniská, čo vládu prinútilo pristúpiť k ďalším obmedzeniam.



Situáciu komplikuje aj fakt, že tempo vakcinácie je slabšie, než sa pôvodne očakávalo. Do dnešných dní dostala aspoň prvú dávku vakcíny iba štvrtina populácie, zatiaľ čo v USA a Singapure je to približne 50 % obyvateľstva a v Británii zhruba dve tretiny populácie.



(1 EUR = 1,5726 AUD)