Loď s prvou várkou elektromobilov čínskej BYD pristála v Nemecku

Bremerhaven 26. februára (TASR) - Tisíce áut čínskej spoločnosti BYD priviezla v pondelok nákladná loď do nemeckého prístavu Bremerhaven. Najväčší svetový výrobca elektromobilov sa snaží expandovať na európskom trhu. V pondelok tak priviezol svoje vozidlá priamo do európskej automobilovej veľmoci, Nemecka. TASR správu prevzala z AFP.



Dodávku priviezla loď BYD Explorer No.1, prvá z osmičky nákladných lodí špeciálne poverených čínskou skupinou na rozšírenie jej exportu.



Príchod prvej várky čínskych elektromobilov by mohol spôsobiť ďalšiu bolesť hlavy etablovaným európskym automobilovým gigantom, ktorí zaostávajú za čínskymi rivalmi pri prechode zo spaľovacích motorov na autá na batérie.



Spoločnosť BYD koncom minulého roka predbehla americkú automobilku Tesla a stala sa najväčším výrobcom elektrických vozidiel na batérie z hľadiska počtu. V poslednom štvrťroku 2023 dodala totiž na trh viac ako 500.000 elektromobilov.



Po zastávke v holandskom prístave Vlissingen zakotvila v nedeľu (25.2.) loď BYD Explorer No.1 v Bremerhavene, uviedla pre agentúru AFP hovorkyňa nemeckého prístavu. Z plavidla v pondelok vyložili približne 3000 vozidiel, dodala.



Spoločnosť BYD vznikla v roku 1995 ako výrobca batérií. Neskôr obrátila svoju pozornosť na výrobu plug-in hybridných a plne elektrických vozidiel. Autá spoločnosti so sídlom v Šen-čene konkurujú americkej Tesle svojou cenou na trhu v Číne aj v Európe.



Okrem dodávky veľkého množstva áut do Európy má BYD v pláne založiť v regióne vlastnú továreň podobne ako Tesla, ktorá prevádzkuje závod neďaleko Berlína.



Spoločnosť BYD v januári uviedla, že jej plánovaná základňa v Maďarsku začne prevádzku o tri roky.