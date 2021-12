Lodiarsky koncern Maersk kupuje čínsku logistickú firmu LF Logistics

Kodaň 22. decembra (TASR) - Dánsky lodiarsky koncern A.P. Moeller-Maersk kúpi čínsku logistickú spoločnosť LF Logistics za viac než 3 miliardy eur. Cieľom akvizície je výraznejšie rozšírenie aktivít z kľúčovej zaoceánskej kontajnerovej prepravy do ďalších sektorov.



Najväčší prevádzkovateľ kontajnerových lodí na svete uviedol, že sa dohodol na prevzatí v Hongkongu sídliacej LF Logistics za 3,6 miliardy USD (3,19 miliardy eur) v hotovosti. Kontrakt tak predstavuje jednu z najväčších akvizícií v histórii dánskej firmy. Tá v minulých rokoch zrealizovala viacero akvizícií, medzi nimi firiem z oblasti elektronického obchodu, ďalej spoločnosti, ktorá sa špecializuje na leteckú nákladnú prepravu, ako aj svojho menšieho rivala Hamburg Sud.



Maersk odkúpi LF Logistics od hongkonskej spoločnosti Li & Fung a singapurského investičného fondu Temasek. Ten kúpil 22-percentný podiel v LF Logistics v roku 2019. Dokončenie kontraktu sa očakáva v budúcom roku.



LF Logistics poskytuje pozemné logistické služby po celom svete. Firma má v 14 krajinách viac než 220 skladovacích priestorov a zamestnáva približne 14.000 ľudí. V minulom roku dosiahla tržby na úrovni 1,3 miliardy USD. Maersk v tejto súvislosti informoval, že objem tržieb a prevádzkový zisk LF Logistics by chcel do roku 2026 zvýšiť na viac než dvojnásobok.



(1 EUR = 1,1295 USD)