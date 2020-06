Lodná spoločnosť Pullmantur Cruceros oznámila platobnú neschopnosť

Madrid 22. júna (TASR) - Španielska firma Pullmantur Cruceros, ktorú vlastní americká lodná spoločnosť Royal Caribbean Cruises spoločne s Cruises Investment Holding, v pondelok oznámila, že podala návrh na reorganizáciu podľa španielskych zákonov o platobnej neschopnosti. Odôvodnila to dôsledkami pandémie nového koronavírusu.



Akcie spoločnosti Royal Caribbean po zverejnení tejto správy zamierili nadol a počas ranného obchodovania klesli o 1,7 %. Royal Caribbean vlastní 49 % akcií Pullmantur Cruceros a Cruises Investment má zvyšných 51 %.



Pullmantur Cruceros zrušila všetky plavby až do novembra tohto roka v dôsledku pandémie. „Napriek veľkému pokroku, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2019 vďaka obrovskému nasadeniu a najlepšiemu úsiliu svojich zamestnancov, sú protivetry spôsobené pandémiou príliš silné na to, aby ich Pullmantur prekonal bez reorganizácie,“ uviedlo predstavenstvo spoločnosti Pullmantur vo svojom vyhlásení.