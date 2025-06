Lodné spoločnosti sa už vyhýbajú Hormuzskému prielivu

Kodaň 23. júna (TASR) - Počet lodí, ktoré sa plavia cez kriticky dôležitý Hormuzský prieliv už klesá. Dôvodom sú obavy z prehlbujúceho sa konfliktu na Blízkom východe po útokoch USA na Irán. Vyplýva to z údajov Baltskej a medzinárodnej námornej rady (Baltic and International Maritime Council, BIMCO), najväčšieho svetového združenia lodných dopravcov, so sídlom v Kodani. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Jakob Larsen, šéf bezpečnosti v spoločnosti BIMCO, uviedol, že všetci majitelia lodí pozorne sledujú vývoj v regióne. A niektorí už pozastavili tranzity v Hormuzskom prielive pre zhoršenie bezpečnostnej situácie.



USA v sobotu (21. 6.) zaútočili na tri veľké iránske jadrové zariadenia, čo predstavuje masívnu eskaláciu konfliktu, v rámci ktorého sa Izrael snaží ochromiť jadrový program Teheránu.



Irán útok odsúdil s tým, že si vyhradzuje všetky možnosti na obranu svojej suverenity.



Hormuzský prieliv, ktorý spája Perzský záliv s Arabským morom, je jednou z najdôležitejších trás na prepravu ropy a plynu po mori. V 1. štvrťroku 2025 sa dodávky cez túto vodnú cestu podieľali približne 20 % na globálnych dodávkach ropy a ropných produktov podľa amerického úradu pre energetické informácie.



A minulý rok prešlo cez Hormuzský prieliv približne 20 % globálnych dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG), predovšetkým z Kataru.



Blokáda tejto trasy, aj keď len dočasná, môže zvýšiť globálne ceny energií, zvýšiť náklady na dopravu a spôsobiť značné meškania dodávok.



Po útokoch USA na kľúčové jadrové lokality iránsky parlament schválil uzavretie vodnej cesty, čím riskuje hnev svojich susedov a obchodných partnerov.



Niektoré neoficiálne údaje už naznačujú spomalenie lodnej plavby cez Hormuzský prieliv. Lodní prepravcovia uvádzajú tankery a plavidlá do pohotovostného režimu, pričom čakajú na vhodnú chvíľu na vplávanie do prielivu, povedal Andy Critchlow, vedúci spravodajstva v EMEA v S&P Global Commodity Insights v pondelok pre CNBC.



Zároveň sa objavili správy, že napríklad dodávatelia LNG povedali plavidlám, aby obmedzili dĺžku pobytu v Perzskom zálive a počkali so vstupom do Hormuzského prielivu.



Viaceré lodné spoločnosti nariadili tiež plavidlám, aby obmedzili čas strávený v Perzskom zálive.



„Situácia je nepredvídateľná a môže sa zmeniť v priebehu niekoľkých hodín,“ uviedol hovorca Hapag-Lloyd s tým, že spoločnosť má pripravené núdzové plány a plány reakcie ako súčasť systému krízového manažmentu.



Peter Sand, hlavný analytik cenovej platformy Xeneta, v tejto súvislosti uviedol, že aktivita kontajnerovej dopravy v Perzskom zálive a v časti Indického oceánu zatiaľ pokračuje podľa očakávania. Upozornil však, že náklady na poistenie lodí sa „pravdepodobne“ opäť zvýšili.