Kodaň 25. decembra (TASR) - Dánsky lodný gigant Maersk sa pripravuje na obnovenie dopravy v Červenom mori a Adenskom zálive. Uviedla to v nedeľu (24. 12.) spoločnosť s odvolaním sa na vojenskú operáciu pod vedením USA, ktorá má zaistiť bezpečnosť v tejto oblasti. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Maersk pozastavil začiatkom decembra plavby cez Červené more pre útoky jemenských povstalcov na jeho lode.



Spojené štáty minulý týždeň oznámili, že spúšťajú mnohonárodnú operáciu, ktorá má zaistiť bezpečnosť v Červenom mori, kde jemenskí militantmi podporovanými Iránom útočia na zahraničné plavidlá. Tvrdia, že to je ich odpoveď na izraelskú vojnu v pásme Gazy.



Masersk vo vyhlásení v nedeľu uviedol, že dostal potvrdenie o nasadení mnohonárodnej bezpečnostnej iniciatívy Operation Prosperity Guardian (OPG), ktorá má zaistiť bezpečný tranzit cez Červené more.



"S iniciatívou OPG v prevádzke sa pripravujeme na to, aby sme umožnili plavidlám obnoviť tranzit cez Červené more smerom na východ aj na západ."



Maersk zverejní ďalšie podrobnosti v najbližších dňoch. Upozornil však zároveň, že sa môže opäť uchýliť k odkloneniu lodnej dopravy v závislosti od toho, ako sa budú vyvíjať bezpečnostné podmienky.



Minulý týždeň Maersk informoval, že presmeroval lode okolo Afriky a Mysu dobrej nádeje. A zavádza príplatky za kontajnerové zásielky z Ázie na pokrytie dodatočných nákladov spojených s dlhšou cestou.



Niekoľko ďalších firiem v uplynulých týždňoch zastavilo tranzit cez Červené more z bezpečnostných dôvodov vrátane ropnej spoločnosti BP.