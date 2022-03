Lodný gigant Maersk zastavuje dodávky do ruských prístavov

Kodaň 1. marca (TASR) - Dánsky lodný gigant Maersk v utorok oznámil, že prestane prijímať nové objednávky na prepravu tzv. nepodstatného tovaru do a z Ruska v dôsledku sankcií, ktoré Západ uvalil na Rusko za inváziu na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Maersk s odvolaním sa na sankcie vo vyhlásení uviedol, že "rezervácie do a z Ruska budú až do odvolania dočasne pozastavené, s výnimkou potravín, zdravotníckych a humanitárnych zásob".



Dánska spoločnosť, jeden z popredných svetových prepravcov kontajnerov, dodala, že sa pokúsi rešpektovať rezervácie zadané pred sankciami.



Firma ďalej uviedla, že výnimky podčiarkujú jej zameranie sa na "sociálnu zodpovednosť a snahy podporovať ruskú spoločnosť napriek všetkým komplikáciám a neistotám".



"Budeme naďalej monitorovať situáciu a prehodnocovať vplyv sankcií," uviedol dánsky lodný gigant.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v utorok na zákaz pre Rusko "do všetkých prístavov, všetkých kanálov a na všetky svetové letiská".



Dánsky gigant už pre bezpečnostnú situáciu zastavil všetky dodávky na Ukrajinu.



Oznámenie Maersk nasleduje po iných severských spoločnostiach, ktoré obmedzujú svoje pôsobenie v Rusku. Švédsky výrobca nákladných vozidiel Volvo v pondelok (28. 2.) informoval, že zastavuje predaj v Rusku aj výrobu vo svojom závode v Kaluge, a telekomunikačný gigant Ericsson oznámil, že zastaví dodávky ruským klientom.