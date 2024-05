Loganová: Fed ešte nemôže uvažovať o znižovaní sadzieb

New Orleans 10. mája (TASR) - Nie je jasné, či je menová politika americkej centrálnej banky (Fed) dostatočne prísna, aby spomalila infláciu na jej dvojpercentný cieľ, uviedla šéfka dallaského Fedu Lorie Loganová. Na znižovanie úrokových sadzieb je podľa nej ešte príliš skoro. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Stále existujú dobré dôvody na to, aby sa inflácia v najbližších rokoch vrátila k dvojpercentnému cieľu Fedu, povedala Loganová na výročnej konferencii Asociácie louisianských bankárov. "Existujú aj dôležité riziká, že inflácia sa zvýši a myslím si, že existuje aj neistota, aká reštriktívna je menová politika a či je dostatočne reštriktívna na to, aby nás udržala na tejto ceste."



Fed minulý týždeň ponechal svoju kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 5,25 % až 5,50 %. Šéf Fedu Jerome Powell na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia menového výboru uviedol, že nedostatočný pokrok v spomaľovaní inflácie k cieľovým 2 % znamená, že sadzby zrejme budú musieť zostať vysoko dlhšie, ako sa pôvodne predpokladalo.



Podľa Loganovej je ešte príliš skoro na to, aby Fed uvažoval o znížení sadzieb. Dodala, že menová politika musí zostať flexibilná a Fed bude pozerať na nové údaje z ekonomiky.