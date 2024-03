Bonn 13. marca (TASR) - Nemecká logistická firma DHL predpovedá nárast globálneho obchodu v roku 2024 aj napriek zvýšeným geopolitickým rizikám. Vyplýva to z analýzy, ktorú zverejnila v stredu. TASR informáciu prevzala z agentúry DPA.



Po dosiahnutí rekordného maxima v roku 2022 sa podiel globálneho ekonomického výkonu, ktorý možno pripísať medzinárodnému obchodu, v minulom roku znížil.



Spoločnosť DHL, ktorá sídli v meste Bonn na západe Nemecka, vo svojej pravidelnej analýze Global Connectedness Report uviedla, že v tomto roku medzinárodný obchod pravdepodobne vzrastie.



Napriek geopolitickým rizikám správa DHL nepredpokladá posun smerom k regionalizácii a kratším dodávateľským reťazcom.



"Deglobalizácia je stále rizikom, ale momentálne nie je realitou," povedal Steven Altman, výskumník z New York University's Stern School of Business, ktorý tieto údaje zbiera a vyhodnocuje.