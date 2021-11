Logistické centrum C&A bude zásobovať z Trnavy päť krajín

Trnava 9. novembra (TASR) – Logistické centrum módneho koncernu C&A, ktoré by malo byť otvorené od jari budúceho roka v Trnave, bude zásobovať obchodný región piatich krajín. Podľa Hany Mayerovej z tlačového oddelenia spoločnosti preberie krajiny, ktoré sú v súčasnosti zásobované z distribučného centra v rakúskom Ennse.



„Ide o Rakúsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko a Chorvátsko,“ informovala Mayerová. Slovensko, Českú republiku, Poľsko a Maďarsko bude naďalej zásobovať fungujúce distribučné centrum v Novom Meste nad Váhom, kde v súčasnosti pracuje 153 zamestnancov. Do Trnavy chce spoločnosť prijať ďalších zhruba 250 ľudí a v súčasnosti sa podľa Mayerovej sústreďuje na ich nábor.



Logistické centrum bude situované v CT parku pri Trnave na rozlohe 30.000 m2. C&A svoj pôvodný zámer výstavby ohlásila už v roku 2019, otvorenie sa však posunulo. Otvorením nového centra, modernizáciou informačných technológií, logistiky a distribúcie spoločnosť reaguje na nové potreby zákazníkov. Cieľom je bezproblémová koordinácia internetovych nákupnych kanálov a nákupného zážitku v kamennych pobočkách, ako aj podstatné zrychlenie dodávania tovaru do pobočiek.