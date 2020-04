Logistika musí fungovať aj počas krízy, firmy sa prispôsobujú situácii

Bratislava 12. apríla (TASR) – Logistika musí fungovať aj v čase krízy. Ako uviedol prevádzkový riaditeľ Geis SK Marian Vaculčiak, pre prepravnú spoločnosť to znamená prispôsobovať prevádzku aktuálnej situácii, viac komunikovať so zákazníkmi, snažiť sa mať vopred informáciu o tom, že príjemca skutočne tovar prevezme a znižovať tak ekonomické straty z toho, že by sa tovar vracal späť odosielateľovi.



Priblížil, že zamestnanci spoločnosti sa zároveň riadia opatrením na ochranu zdravia a sú vybavení ochrannými pomôckami. "Zrušili sme napríklad osobný odber tovaru na našich pobočkách, vodiči nevyzdvihujú ani nedoručujú tovar v prípade, že človek, s ktorým komunikujú, nemá rúško alebo iný ekvivalent," opísal Vaculčiak.



Ako dodal, logistické firmy majú obyčajne obmedzené možnosti ako redukovať riziko prenosu nového koronavírusu formou práce z domu pre väčšinu pracovníkov. Prevažná časť ich aktivít sa totiž uskutočňuje na pobočkách a logistických pracoviskách, skladoch, kde sa musí pohybovať celý pracovný tím od skladníkov až po dispečerov. "To znamená, že ochrana ľudí a dezinfekcia pracovného priestoru vrátane dopravných prostriedkov je základom," podotkol.



Podobná situácia je podľa neho aj v medzinárodnej preprave. "Máme pravidelné linky takmer do všetkých európskych štátov. Musíme dennodenne monitorovať situáciu, prispôsobovať pohyb tovaru podľa toho, ktoré priechody sú napríklad uzavreté alebo je tam obmedzená prevádzka," poznamenal Vaculčiak. Týka sa to podľa neho aj sledovania situácie v iných štátoch a nutnosti vykomunikovať so zákazníkmi, aby mali preverených príjemcov. "Je to celý rad vecí, ktoré musíme robiť 'navyše', ale reagujeme a naše linky fungujú stále s tým, že zákazníci musia počítať so zdržaním tovaru práve pre nepredvídateľné komplikácie na hraniciach alebo priamo v regiónoch v zahraničí," skonštatoval.