Lokalitu Hlbiny vo Zvolene plánujú premeniť na záchytné parkovisko
Samospráva v minulosti uviedla, že cestujúci na parkovisku budú môcť odstaviť svoje auto a ďalej pokračovať niektorou z liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD), vlakom, bicyklom alebo pešo.
TASR
Zvolen 26. januára (TASR) - Mesto Zvolen plánuje premeniť v súčasnosti menej využívanú lokalitu Hlbiny na moderné záchytné parkovisko s integrovanou funkciou. Projektový zámer schválila Rada partnerstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). TASR o tom informoval Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta.
Dodal, že veľkosť parkoviska si vyžaduje jeho umiestnenie sčasti aj na súkromných pozemkoch. Ďalším krokom tak podľa neho bude vyrovnanie vlastníckych vzťahov. „Mesto zároveň pripravuje všetky podklady tak, aby mohlo v prvom štvrťroku tohto roka požiadať o nenávratný finančný príspevok z eurofondov,“ objasnil. Zároveň poznamenal, že spracovanú majú projektovú dokumentáciu pre územné aj stavebné povolenie.
Samospráva v minulosti uviedla, že cestujúci na parkovisku budú môcť odstaviť svoje auto a ďalej pokračovať niektorou z liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD), vlakom, bicyklom alebo pešo. Pod nadjazdom má vzniknúť 137 parkovacích miest určených pre osobné motorové vozidlá a motocykle. Ďalších osem bude slúžiť pre odstavenie autobusov. Pozdĺž parkoviska plánujú vybudovať úplne nový chodník pre cyklistov. Prepájať bude neďalekú Jiskrovu ulicu a železničnú stanicu Zvolen mesto. „Tieto miesta spojí aj nový chodník, ktokoľvek sa tak bez problémov dostane zo záchytného parkoviska priamo do centra mesta, prípadne bude môcť využiť vlakové spojenie,“ podotklo v minulosti mesto.
Podľa samosprávy je poloha parkoviska zároveň výhodná pre všetkých, ktorí by na ňom chceli odstaviť svoje vozidlo a ďalej sa pohybovať niektorou z liniek MHD. „Najbližšie zastávky sú už dnes umiestnené pod zámkom, nachádzajú sa teda len niekoľko desiatok metrov od projektovaného záchytného parkoviska,“ pripomína s tým, že vjazd vozidiel je naplánovaný cez Jiskrovu ulicu. Do budúcnosti sa uvažuje aj s prepojením na neďalekú križovatku pod zámkom.
