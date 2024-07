Lokálnu prevádzku projektu MARI a PICASSO úspešne spustili

Bratislava 25. júla (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) 1. júla úspešne spustila prvú fázu projektu MARI a PICASSO zameraného na výmenu regulačnej energie z podporných služieb typu aFRR (automatická aktivácia) a mFRR (manuálna aktivácia). V rámci príprav na vstup do oboch platforiem zaviedla lokálnu prevádzku v tzv. režime disconnected. Informovala o tom Sandra Čičová Kotzigová, hovorkyňa spoločnosti.



Vďaka úspešnému spusteniu prvej fázy projektu sa v rámci Slovenska podľa nej zaviedli zmeny veľkého rozsahu, ktoré sú nevyhnutné na pripojenie sa k platformám MARI (Manually Activated Reserves Initiative) a PICASSO (Platform for the International Coordination of Automated frequency restoration and Stable System Operation). Týmto krokom sa zásadným spôsobom mení a upravuje spôsob udržiavania výkonovej rovnováhy v elektrizačnej sústave na Slovensku. Správne fungujúci režim lokálnej prevádzky je pre SEPS dôležitý aj do budúcnosti, keď môže byť využitý v prípade náhleho výpadku, napríklad komunikácie medzi IT systémami SEPS a príslušnou platformou.



Pripojenie SEPS k platformám podľa hovorkyne umožní cezhraničnú výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (mFRR) a s automatickou aktiváciou (aFRR) medzi krajinami EÚ (účasť je povinná pre všetky krajiny EÚ). Obe tieto platformy tak v rámci trhu prinesú poskytovateľom podporných služieb na strane výroby, respektíve spotreby elektriny príležitosť poskytovať regulačnú energiu prostredníctvom SEPS aj pre iné krajiny, v ktorých bude požiadavka na aktiváciu regulačných služieb.



SEPS vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kilovoltových (kV) a 220 kV vedení na území Slovenska. Prevádzkuje spolu 2357 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 690 km 220 kV vedení a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR.