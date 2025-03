Lombard: EÚ musí dosiahnuť s USA vyváženú dohodu o clách

Paríž 4. marca (TASR) - Európska únia (EÚ) by mala dosiahnuť "vyváženú dohodu" so Spojenými štátmi o colných tarifách. Vyhlásil to v utorok francúzsky minister financií Éric Lombard pre rozhlasovú stanicu France Info. TAR o tom informuje na základe správy AFP.



"Máme vyjednávačov, ktorí hrajú tvrdo, budeme hrať tvrdo, ale musíme dosiahnuť vyváženú dohodu, aby sme ochránili naše ekonomiky," povedal Lombard.



Americký prezident Donald Trump minulý týždeň povedal, že Európska únia bola vytvorená len na to, aby "škodila" USA a plánuje oznámiť clá na produkty z EÚ vo výške 25 %.



Lombard pre France Info uviedol, že EÚ vedie ťažké rokovania s americkou vládou, ktorá je veľmi tvrdá v otázke medzinárodných vzťahov. Poznamenal tiež, že jeho americký náprotivok Scott Bessent, s ktorým sa stretol minulý týždeň, mu naznačil, že na rokovaniach je možné "vyjednávať".



"Musíme sa na to pozrieť s chladnou hlavou," dodal francúzsky minister a pripomenul, že EÚ patrí k najväčším trhom Spojených štátov.



V utorok nadobudli platnosť americké clá vo výške 25 % na kanadský a mexický tovar. A Washington zvýšil tiež od utorka clo na dovoz z Číny vo výške 10 % na 20 %.



Okrem plánov na zavedenie ciel na produkty z EÚ podpísal Trump príkazy na uvalenie 25-percentných ciel na oceľ a hliník od 12. marca. Európska únia sľúbila, že zavedie pevné a primerané protiopatrenia.