Lombard: Francúzsko zníži rozpočtový deficit v roku 2025 na 5 až 5,5 %

Paríž 6. januára (TASR) - Francúzsky minister financií Éric Lombard plánuje znížiť rozpočtový deficit druhej najväčšej ekonomiky eurozóny v roku 2025 na 5 až 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) z predpokladaných 6,1 % HDP v roku 2024. Uviedol to v pondelok pre rozhlasovú stanicu France Inter, pričom upozornil, že rozpočtová situácia Francúzska je "vážna". TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Francúzska vláda podľa neho pracuje na úspore nákladov vo výške 50 miliárd eur. To je však menej, než si dala za cieľ predchádzajúca vláda Michela Barniera, ktorá počítala s úsporami 60 miliárd eur.



Lombard, predtým šéf štátneho finančného ústavu Caisse des dépôts et consignations, má za úlohu pretlačiť rozpočet v parlamente po tom, ako predchádzajúca vláda začiatkom decembra prehrala hlasovanie o dôvere. Dôvodom bol odpor proti jej návrhom na utiahnutie opaskov.



Neúspech Francúzska pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2025 vystrašil investorov a ratingové agentúry, ale škrty potrebné na ozdravenie francúzskych verejných financií sa ukázali ako príliš veľké pre zákonodarcov v hlboko rozdelenom parlamente.