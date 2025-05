Lombardelliová: Obchodná politika USA ovplyvňuje infláciu v Británii

Londýn 12. mája (TASR) - Obchodná politika USA ovplyvňuje hospodársky rast a infláciu v Spojenom kráľovstve. Uviedla to v pondelok zástupkyňa guvernéra britskej centrálnej banky (Bank of England, BoE) Clare Lombardelliová. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Lombardelliová na konferencii BoJ v Londýne poukázala na to, že zvýšené clá a neistota ohľadne politiky USA by mohli znížiť hospodársky rast a infláciu v Spojenom kráľovstve v dôsledku slabšieho dopytu aj obchodu, keďže iné krajiny znižujú svoj vývoz do USA.



Poznamenala pritom, že základné inflačné tlaky v Spojenom kráľovstve majú klesajúci trend, ale rast miezd je stále príliš veľký na to, aby bol v súlade s inflačným cieľom banky na úrovni 2 %.



Viceguvernérka povedala tiež, že nedávne posilnenie libry voči doláru viedlo k spomaleniu inflácie v prípade dovozu. No upozornila, že ak by sa svetový obchod z dlhodobého hľadiska roztrieštil, mohlo by to viesť k zníženiu produkcie a produktivity a k zvýšeniu inflačných tlakov.



Britská centrálna banka minulý týždeň znížila svoju kľúčovú sadzbu na 4,25 % zo 4,5 %. Podľa Lombardelliovej tak zostáva hlavná úroková sadzba banky (4,25 %) „reštriktívna“.



Zdôraznila, že naďalej považuje „opatrný a postupný“ prístup BoE k znižovaniu sadzieb za vhodný. A naznačila, že bude pripravená na agresívnejšie kroky, ak sa vplyv ciel na hospodársky rast ukáže vážnejší, než sa očakávalo.



USA v uplynulých dňoch zaznamenali pokrok smerom k znižovaniu colných bariér. To je podľa Lombardelliovej dobrá správa, ale neistota stále pretrváva a zostáva prekážkou ekonomického rastu.



USA a Čína sa v pondelok dohodli na znížení väčšiny ciel na 90 dní a vláda v Londýne a Trumpova administratíva minulý týždeň súhlasili s náčrtom obchodnej dohody, ktorá zahŕňa zrušenie ciel na britskú oceľ a autá pri zachovaní plošných globálnych ciel na dovoz do USA vo výške 10 %.



„Je pred nami ešte dlhá cesta. Ale to, čo sme videli v uplynulých dňoch, je pokrok,“ dodala Lombardelliová.