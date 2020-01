Londýn a Brusel si po brexite musia vyrokovať obchodnú dohodu

Bratislava 29. januára (TASR) - V noci z piatka na sobotu Spojené kráľovstvo oficiálne vystúpi z Európskej únie – ako prvá krajina v jej histórii. Britskí politici vrátane europoslancov sa už na rozhodovacích procesoch EÚ nebudú zúčastňovať, no naďalej budú pre krajinu platiť pravidlá spoločného trhu. To znamená voľného pohybu tovarov, služieb, kapitálu a ľudí, až do konca prechodného obdobia, ktorý je naplánovaný na 31. decembra tohto roku.



Ako zdôraznili v stredu na stretnutí s médiami odborníci z VÚB, dovtedy si Londýn a Brusel musia ešte vyrokovať vzájomnú obchodnú a investičnú dohodu, teda pravidlá vzájomných hospodárskych vzťahov po vypršaní prechodného obdobia spoločného trhu.



Výsledky rokovaní zrejme do vzájomného obchodu neprinesú nové clá či dovozné kvóty, môžu však Spojené kráľovstvo výrazne odchýliť v oblastiach spoločnej regulácie, priemyselných štandardov či certifikácií. To môže vzájomný zahraničný obchod tiež významne narušiť.



Zároveň zrejme od januára 2021 na spoločných hraniciach pribudnú colné kontroly, ktoré by podľa niektorých odhadov mohli firmy stáť ročne aj viac ako šesť miliárd eur. Spojené kráľovstvo si pritom colnú hranicu bude musieť ešte vybudovať aj v rámci svojho územia, keďže Severné Írsko by pre voľnú hranicu s Írskom malo v spoločnom európskom trhu zostať.



Problematické, podľa analytikov banky, môžu byť v rámci budúcej zmluvy rokovania kráľovstva a Bruselu o možnostiach voľného pohybu služieb, napríklad finančných, ktoré sú pre Londýn veľmi dôležité. Spory môžu vznikať aj v otázke podmienok rybolovu v „spoločných“ moriach, v pravidlách povolenej štátnej pomoci súkromným firmám i v iných oblastiach, ktoré môžu mať vplyv na relatívnu konkurencieschopnosť európskych a britských podnikov.



Zahraničný obchod Británie s EÚ pritom tvorí až zhruba polovicu z celku, v opačnom porovnaní Spojené kráľovstvo tvorí „len“ približne jednu desatinu vývozov a dovozov EÚ 27. Finálna podoba obchodnej a investičnej dohody tak bude viac vplývať na kurz libry ako eura. Platí pritom, že čím viac sa Spojené kráľovstvo odkloní od spoločných európskych pravidiel, tým slabší môže byť kurz britskej meny.