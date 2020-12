Londýn pracuje na ďalších dohodách o obchode, podpíše ju aj s Ankarou

Londýn 28. decembra (TASR) - Po tom, ako Británia a Európska únia uzatvorili dohodu, ktorá umožní pokračovanie vzájomného obchodu aj po 31. decembri, pracuje Británia na obchodných dohodách s ďalšími kľúčovými ekonomikami vrátane štátov Indo-tichomorského regiónu. Uviedol to britský minister zahraničných vecí Dominic Raab.



Vláda pracuje na obchodných dohodách s ďalšími veľkými ekonomikami sveta, ako sú USA či Austrália, uzatvoriť ich však chce aj s krajinami Indo-tichomorského regiónu, ktorý sľubuje veľké príležitosti, uviedol Raab pre The Telegraph, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters. Ako dodal, v tejto súvislosti v januári navštívi britský premiér Boris Johnson Indiu.



Už tento týždeň by však Británia mala podpísať dohodu o voľnom obchode s Tureckom. Informovala o tom britská ministerka obchodu Liz Trussová, podľa ktorej je podpis naplánovaný na utorok (29. decembra). Dohoda bude kopírovať podmienky, aké v súčasnosti platia medzi Londýnom a Ankarou, Trussová však verí, že v blízkej budúcnosti sa krajiny dohodnú na nových, na mieru šitých podmienkach.



Vzájomný obchod medzi Britániou a Tureckom dosiahol v roku 2019 približne 18,6 miliardy libier (20,71 miliardy eur) a podľa Londýna ide o piatu najväčšiu obchodnú dohodu, akú ministerstvo obchodu vyrokovalo, hneď po Japonsku, Kanade, Švajčiarsku a Nórsku. Pred koncom prechodného obdobia a definitívnym odchodom z Európskej únie tak Británia podpísala obchodné dohody so 62 krajinami.



(1 EUR = 0,89795 GBP)