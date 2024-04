Londýnska burza kovov LME zakázala obchodovania s kovmi z Ruska

Londýn/New York 14. apríla (TASR) - Londýnska burza kovov (LME) v sobotu (13. 4.) zakázala vo svojom systéme obchodovanie s ruskými kovmi vyprodukovanými 13. apríla alebo neskôr. Týmto spôsobom vyhovela novým sankciám Spojených štátov a Spojeného kráľovstva, ktoré prijali v piatok. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



USA a Británia v piatok rozšírili zákaz dovozu kovov ruského pôvodu. Cieľom sankcií je obmedziť príjmy Ruska z vývozu kovov vyrábaných spoločnosťami, ako Rusal a Nornickel, ktoré pomáhajú financovať jeho vojenské operácie na Ukrajine.



Americké ministerstvo financií a britská vláda v piatok zakázali londýnskej burze kovov LME a chicagskej komoditnej burze CME, aby prijímali ďalší ruský hliník, meď a nikel. Ak vlastník kovov z Ruska môže predložiť dôkaz, že bol vyprodukovaný pred 13. aprílom, stále ho môže zapísať do warrantu LME, uviedla londýnska burza.



Podľa britskej vlády bude akékoľvek narušenie trhu len krátkodobé. Vláda konzultovala s kolegami v USA, LME, Bank of England a Úradom pre finančné správanie s cieľom minimalizovať akýkoľvek vplyv.



Oznámenie o zákaze sa uskutočnilo počas víkendového zatvorenia obchodovania. Podľa niektorých zdrojov z odvetvia bude cenová reakcia po obnovení obchodovania na ázijskom trhu v pondelok (15. 4.) len mierna. Podľa iných sa však môže zopakovať skokový nárast cien hliníka, aký vyvolali sankcie USA voči spoločnosti Rusal v apríli 2018.



Prudký nárast cien by podľa expertov vyvolali sankcie Európskej únie (EÚ). Únia v minulom roku doviezla približne 500.000 ton hliníka na použitie v doprave, stavebníctve a baliarenskom priemysle.



Najnovšie reštrikcie sa týkajú dovozu výrobkov z hliníka, medi a niklu, uviedlo americké ministerstvo financií. Zároveň obmedzujú obchodovanie s týmito kovmi na svetových burzách a v mimoburzovom obchodovaní s derivátmi, pričom nadväzujú na predchádzajúce opatrenia tohto druhu prijaté vládami USA a Spojeného kráľovstva.