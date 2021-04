Londýnska finančná štvrť počíta s návratom ľudí po uvoľnení blokád

Londýn 3. apríla (TASR) - Londýnska finančná štvrť City, ktorá od vypuknutia pandémie nového koronavírusu vlani na jar pripomína mesto duchov, môže pravdepodobne počítať s návratom väčšiny pracovníkov do kancelárií po uvoľnení blokád. Uviedla to Catherine McGuinnessová, predsedníčka spoločnosti City of London Corporation, pre rozhlasovú stanicu BBC.



McGuinnessová je podľa vlastných slov presvedčená, že do firiem, ale aj kaviarní, pubov, reštaurácií a ďalších podnikov, ktoré sú závislé od davov administratívnych pracovníkov, sa vráti život. Zároveň však pripúšťa, že pravdepodobne dôjde k zmenám v spôsobe práce ľudí v dôsledku pandémie.



Mnohí podnikatelia totiž v rozhovoroch naznačili, že aj keď očakávajú, že kancelárie v centrálach zostanú jadrom ich podnikania, predpokladajú tiež, že zamestnanci do nich budú chodiť tri alebo štyri dni v týždni a budú pracovať v rôznych hodinách. Čo to bude znamenať z hľadiska celkovej plochy kancelárií, sa zatiaľ nedá jasne povedať.



Londýn je jedným z najväčším centier medzinárodného bankovníctva a druhým najväčším finančným centrom na svete po USA.



McGuinnessová povedala tiež, že developeri oživujú plány na nové budovy v meste, ktoré je domovom gigantov svetového finančníctva. „V našich plánovacích aplikáciách už vidíme skutočný nárast záujmu o kancelárske priestory v meste, ale s iným spôsobom ich využitia,“ poznamenala.



Separátny prieskum, ktorý začiatkom tohto mesiaca zverejnila účtovnícka spoločnosť KPMG, zase odhalil, že väčšina veľkých globálnych spoločností už neplánuje obmedziť po pandémii využitie kancelárskych priestorov, no len málokto zatiaľ očakáva, že sa podnikanie už tento rok vráti do normálu.