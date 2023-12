Londýnske City otvára v USA dve kancelárie

Londýn 11. decembra (TASR) - Londýnske finančné centrum City otvorilo v pondelok svoju kanceláriu v New Yorku. Mestská správna inštitúcia City of London Corporation, ktorá spravuje historické centrum a finančnú štvrť Londýna, zároveň oznámila, že v utorok otvorí v Spojených štátoch aj druhú pobočku, a to vo Washingtone DC. Krok je súčasťou úsilia o posilnenie medzinárodných finančných väzieb po brexite. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nové kancelárie pomôžu Británii posilniť spoluprácu so Spojenými štátmi v oblasti finančnej regulácie, zlepšiť prístup britských firiem na americký trh a prilákať do Británie viac amerických investícií, uviedla vo vyhlásení City of London Corporation.



Británia v súčasnosti uskutočňuje množstvo reforiem zameraných na zvýšenie prílevu kapitálu a opätovné získanie stratených pozícií voči konkurenčným finančným centrám po tom, ako brexit do značnej miery obmedzil jej prístup na jeden z jej najväčších trhov - Európsku úniu.