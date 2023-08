Londýnske letisko Heathrow hlási za júl nárast počtu cestujúcich o 22%

Londýn 11. augusta (TASR) - Počet cestujúcich na londýnskom letisku Heathrow v júli vzrástol o 22 %, čo ukazuje na silný dopyt po cestovaní napriek vysokej inflácii, ktorá okresáva kúpnu silu britských domácností. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Konkrétne, v júli 2023 prešlo týmto významným dopravným uzlom 7,7 milióna pasažierov. To je výrazný nárast zo 6,3 milióna v rovnakom mesiaci minulého roka a blízko 7,8 milióna cestujúcich zaznamenaným v júli 2019, čo bol posledný rok pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19.



K júlovému výsledku prispel strmý medziročný nárast počtu cestujúcich do a z Ázie (až o 129 %) a Severnej Ameriky (77 %). Vlani bolo totiž cestovanie do týchto regiónov ešte obmedzené, keďže pandemické reštrikcie tam trvali dlhšie ako v niektorých iných častiach sveta.



Júl bol na letisku Heathrow najrušnejším mesiacom pre lety do Turecka s viac ako 73.000 pasažiermi. Rekordný počet ľudí zamieril do Portugalska, Talianska a na Gibraltár.



Letisko v západnom Londýne má tak za sebou "silný začiatok letnej sezóny v oblasti osobnej dopravu," poznamenal generálny riaditeľ John Holland-Kaye.