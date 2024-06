Londýnske letisko Heathrow očakáva tento rok rekordný počet pasažierov

Londýn 29. júna (TASR) - Londýnske letisko Heathrow upravilo prognózu počtu pasažierov, ktorých plánuje tento rok vybaviť, na takmer 83 miliónov. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať nový rekord, ktorý prekoná ten pôvodný spred piatich rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Letisko v najnovšom odhade stanovilo na tento rok vybavenie celkovo 82,8 milióna cestujúcich. To je o 1,4 milióna viac než v predchádzajúcej prognóze z decembra minulého roka. Navyše, výrazne by tak prekonalo doterajší rekord z predpandemického roku 2019, v ktorom vybavilo 80,9 milióna pasažierov.



Ešte výraznejší rozdiel by to predstavovalo v porovnaní s rokom 2023. V minulom roku využilo služby jedného z najväčších letísk na svete 79,2 milióna cestujúcich.



"Za päť mesiacov roka sme zaznamenali výrazný dopyt po našich službách. Za toto obdobie prešlo letiskom 32,4 milióna cestujúcich," uviedlo vedenie letiska v aktualizovanej správe.



Záujem o zahraničné dovolenky od začiatku roka prudko rastie. Potvrdzuje tak prognózy asociácie cestovného ruchu Abta, podľa ktorej v roku 2024 plánuje dovolenku v zahraničí približne 64 % Britov.