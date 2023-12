Londýnske letisko Heathrow vybavilo v novembri vyše 6,1 mil. ľudí

Londýn 11. decembra (TASR) - Londýnske letisko Heathrow zaznamenalo v novembri medziročný rast počtu pasažierov a v porovnaní s rovnakým mesiacom spred pandémie nového koronavírusu boli čísla iba o 1,6 % nižšie. Informovali o tom agentúra DPA a portál sharecast.



Služby letiska Heathrow, z ktorého sa lieta do 214 destinácií v 84 krajinách, využilo v novembri celkovo 6,13 milióna cestujúcich, uviedlo v pondelok vedenie letiska. Na porovnanie, v novembri minulého roka vybavilo letisko 5,56 milióna pasažierov. Navyše, oproti novembru 2019, teda poslednému pred nástupom pandémie nového koronavírusu, to bolo iba o 1,61 % menej cestujúcich. V novembri 2019 vybavilo londýnske letisko zhruba 6,23 milióna pasažierov.



Výsledky za november tohto roka podporil americký sviatok Dňa vďakyvzdania. Počet cestujúcich z Heathrow do Severnej Ameriky sa 17. novembra, čo bol posledný piatok pred sviatkom, zvýšil medziročne o vyše 50.000. Okrem toho vzrástol dopyt aj zo strany cestujúcich smerujúcich do Indie na sviatok svetiel Diwali.



Letisko očakáva, že tento mesiac využije jeho služby približne 6,5 milióna cestujúcich. Ak sa odhad potvrdí, v porovnaní s decembrom minulého roka to bude znamenať rast o 10 %. Navyše, údaje tak budú iba tesne za výsledkami z decembra 2019, v ktorom letisko Heathrow vybavilo 6,7 milióna cestujúcich.