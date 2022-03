LBMA pozastavil akreditáciu šiestich ruských rafinérií drahých kovov

Londýn 7. marca (TASR) - Londýnsky trh s drahými kovmi LBMA v pondelok pozastavil akreditáciu šiestich ruských rafinérií drahých kovov. To znamená, že nebudú môcť predávať zlato ani striebro na londýnskom trhu, ktorý je najväčší na svete. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



LBMA neuviedol dôvody pozastavenia akreditácie. Zväz však už minulý týždeň uviedol, že sa rafinérií pýtal na ich komerčné väzby s ruskými právnickými a fyzickými osobami, ktoré sú na sankčných zoznamoch.



Západné vlády uvalili tvrdé sankcie na jednotlivcov, firmy, banky a ruskú centrálnu banku pre ruský útok na Ukrajinu. Rusko produkuje okolo 330 ton zlata ročne, čo má pri dnešných cenách hodnotu asi 20 miliárd USD (18,36 miliardy eur). To je podľa poradenskej firmy Metals Focus približne 9 % svetovej produkcie. Takisto produkuje asi 1350 ton striebra (5 % svetovej produkcie) v hodnote okolo 1 miliardy USD.



Väčšinu z tohto zlata a striebra nakupujú ruské komerčné banky, ktoré kovy posielajú rafinériám, než ich predajú v zahraničí alebo ruskej centrálnej banke. Podľa bankárov a obchodníkov bude mať odobratie akreditácie ruským rafinériám len malý vplyv na trh a zlato a striebro z Ruska si nájdu kupcov v Číne alebo na Blízkom východe.



Medzi rafinérie, ktorým LBMA odobral akreditáciu, sú JSC Krastsvetmet, JSC Novosibirsk Refinery, JSC Uralelectromed, Moscow Special Alloys Processing Plant, Prioksky Plant of Non-Ferrous Metals a Shyolkovsky Factory of Secondary Precious Metals.



(1 EUR = 1,0895 USD)