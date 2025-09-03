< sekcia Ekonomika
Lordship pokračuje v príprave obnovy hotela Kyjev v Bratislave
Aktuálne však na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry (MK) SR podlieha novým podmienkam pamiatkovej ochrany.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Spoločnosť Lordship, ktorá má dlhodobo v pláne obnovu hotela Kyjev i revitalizáciu okolia, pokračuje v príprave komplexnej rekonštrukcie budovy. Aktuálne však na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry (MK) SR podlieha novým podmienkam pamiatkovej ochrany. Pre TASR to uviedol mediálny zástupca spoločnosti Tomáš Gelinger. Rezort kultúry svojím rozhodnutím potvrdil vyhlásenie hotela i obchodného domu Prior za národnú kultúrnu pamiatku (NKP).
„Definitívny dosah rozhodnutia MK SR na projekt bude známy až po vydaní všetkých povolení. Tie následne určia aj rozsah prípadných zmien v architektonickom návrhu,“ skonštatoval Gelinger pripomínajúc, že rozhodnutie, ktoré prišlo po viac ako dvoch rokoch, má na projekt významný negatívny dosah. Finančné straty zatiaľ presne vyčísliť nevie, pohybujú sa však v rozsahu stoviek tisíc až miliónov eur.
V oblasti povoľovacích procesov má spoločnosť k dispozícii záväzné stanovisko bratislavského magistrátu k rekonštrukcii objektu. Ostatné povoľovacie konania sa budú odvíjať od ďalšieho postupu dotknutých orgánov. Spoločnosť zároveň opätovne deklaruje, že cieľom naďalej ostáva citlivá obnova s rešpektom k historickej hodnote, avšak s dôrazom na funkčnosť a životaschopnosť v súčasnom mestskom prostredí.
Hotel Kyjev, vysoký 65 metrov a s 19 podlažiami, postavili v roku 1973. Vlastníkom budovy je od roku 2004 spoločnosť Lordship. V roku 2008 bola realitná kríza a pre nerentabilitu hotela ho musel vlastník zatvoriť v roku 2011.
Napriek tomu, že Pamiatkový úrad SR ešte v roku 2013 rozhodol, že polyfunkčný objekt, ktorý tvorí hotel Kyjev s OD Prior, nebude vyhlásený za NKP, vydal v máji 2023 rozhodnutie o vyhlásení za NKP. Dôvodom mala byť ochrana historickej, spoločenskej, urbanistickej, architektonickej, výtvarnej, umelecko-remeselnej a technickej hodnoty. Developer sa následne v polovici júna 2023 voči rozhodnutiu pamiatkarov odvolal. Ministerstvo kultúry ako odvolací orgán vydalo rozhodnutie o potvrdení vyhlásenia za NKP koncom júna 2025, právoplatnosť nadobudlo v prvej polovici júla. Odôvodnilo to mimoriadnou architektonickou a historickou hodnotou objektov.
Developer v minulosti viackrát deklaroval, že je pripravený na citlivú obnovu budovy, tvrdenia o búraní odmietol. V pláne je obnova hotela slúžiaceho na krátkodobé a strednodobé ubytovanie s prispôsobením interiéru a fasády súčasným bezpečnostným a technickým normám. Súhlasil tiež so zachovaním prvkov, ktoré dávajú podľa neho prevádzkový zmysel, nachádzajú sa v objekte a sú pamiatkovo hodnotné. Týkalo sa to napríklad kamennej fasády či centrálneho schodiska.
Okrem samotnej budovy má v pláne aj revitalizáciu a „oživenie“ okolia Kamenného námestia. Vzniknúť by mal verejný priestor s novým námestím v trojuholníkovom priestore medzi ulicami Rajská a Cintorínska.
„Definitívny dosah rozhodnutia MK SR na projekt bude známy až po vydaní všetkých povolení. Tie následne určia aj rozsah prípadných zmien v architektonickom návrhu,“ skonštatoval Gelinger pripomínajúc, že rozhodnutie, ktoré prišlo po viac ako dvoch rokoch, má na projekt významný negatívny dosah. Finančné straty zatiaľ presne vyčísliť nevie, pohybujú sa však v rozsahu stoviek tisíc až miliónov eur.
V oblasti povoľovacích procesov má spoločnosť k dispozícii záväzné stanovisko bratislavského magistrátu k rekonštrukcii objektu. Ostatné povoľovacie konania sa budú odvíjať od ďalšieho postupu dotknutých orgánov. Spoločnosť zároveň opätovne deklaruje, že cieľom naďalej ostáva citlivá obnova s rešpektom k historickej hodnote, avšak s dôrazom na funkčnosť a životaschopnosť v súčasnom mestskom prostredí.
Hotel Kyjev, vysoký 65 metrov a s 19 podlažiami, postavili v roku 1973. Vlastníkom budovy je od roku 2004 spoločnosť Lordship. V roku 2008 bola realitná kríza a pre nerentabilitu hotela ho musel vlastník zatvoriť v roku 2011.
Napriek tomu, že Pamiatkový úrad SR ešte v roku 2013 rozhodol, že polyfunkčný objekt, ktorý tvorí hotel Kyjev s OD Prior, nebude vyhlásený za NKP, vydal v máji 2023 rozhodnutie o vyhlásení za NKP. Dôvodom mala byť ochrana historickej, spoločenskej, urbanistickej, architektonickej, výtvarnej, umelecko-remeselnej a technickej hodnoty. Developer sa následne v polovici júna 2023 voči rozhodnutiu pamiatkarov odvolal. Ministerstvo kultúry ako odvolací orgán vydalo rozhodnutie o potvrdení vyhlásenia za NKP koncom júna 2025, právoplatnosť nadobudlo v prvej polovici júla. Odôvodnilo to mimoriadnou architektonickou a historickou hodnotou objektov.
Developer v minulosti viackrát deklaroval, že je pripravený na citlivú obnovu budovy, tvrdenia o búraní odmietol. V pláne je obnova hotela slúžiaceho na krátkodobé a strednodobé ubytovanie s prispôsobením interiéru a fasády súčasným bezpečnostným a technickým normám. Súhlasil tiež so zachovaním prvkov, ktoré dávajú podľa neho prevádzkový zmysel, nachádzajú sa v objekte a sú pamiatkovo hodnotné. Týkalo sa to napríklad kamennej fasády či centrálneho schodiska.
Okrem samotnej budovy má v pláne aj revitalizáciu a „oživenie“ okolia Kamenného námestia. Vzniknúť by mal verejný priestor s novým námestím v trojuholníkovom priestore medzi ulicami Rajská a Cintorínska.