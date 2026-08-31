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Lotyšská ekonomika rástla najvýraznejšie za viac než štyri roky

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Zrýchlenie rastu zaznamenala lotyšská ekonomika aj v medzikvartálnom porovnaní.

Autor TASR
Riga 31. augusta (TASR) - Lotyšská ekonomika výrazne zrýchlila v 2. kvartáli tempo rastu, ktoré dosiahlo najvyššiu úroveň za viac než štyri roky. Údaje lotyšského štatistického úradu zverejnila agentúra DPA.

Hrubý domáci produkt (HDP) Lotyšska vzrástol v 2. kvartáli medziročne o 3 %. V prvých troch mesiacoch roka dosiahol rast 2,5 %. Výsledky za 2. štvrťrok predstavujú najvýraznejší rast ekonomiky pobaltskej krajiny od 1. štvrťroka 2022.

Výrazne ju podporili výdavky spotrebiteľov, ktoré sa zvýšili o 2,2 %. Ešte výraznejšie vzrástla tvorba hrubého fixného kapitálu, až o 6,5 %. Ekonomiku podporil aj zahraničný obchod, keď export vzrástol o 7,7 % a prekonal rast dovozu na úrovni 7,1 %.

Zrýchlenie rastu zaznamenala lotyšská ekonomika aj v medzikvartálnom porovnaní. Po raste o 0,6 % v 1. kvartáli vzrástla o v 2. štvrťroku o 0,7 %.
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