Lotyšská ekonomika skĺzla v 2. kvartáli do recesie

Riga 31. augusta (TASR) - Lotyšská ekonomika klesla v 2. štvrťroku o viac než 6 % a dostala sa do recesie. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje lotyšského štatistického úradu.



Podľa štatistikov klesla lotyšská ekonomika v 2. štvrťroku medzikvartálne o 6,5 %. V porovnaní s vývojom v 1. kvartáli sa tempo poklesu viac než zdvojnásobilo, keď v 1. štvrťroku pokles dosiahol 2,9 %. Zároveň to znamená, že lotyšská ekonomika sa dostala do technickej recesie, ktorá je definovaná ako medzikvartálny pokles dva štvrťroky po sebe.



V medziročnom porovnaní klesla ekonomika Lotyšska v 2. kvartáli o 8,9 %. V porovnaní s prvými tromi mesiacmi roka tak bolo tempo poklesu 6-násobne vyššie, keď ekonomickú aktivitu ovplyvnili opatrenia prijaté na zmiernenie šírenia nového koronavírusu. V 1. kvartáli pokles dosiahol 1,5 %.



Najvýraznejšie sa pod takmer 9-percentný pokles podpísali výdavky domácností, ktoré sa prepadli o 21,4 %. Výrazný pokles zaznamenali aj export a import. V prvom prípade dosiahol pokles 12,5 %, v druhom 15,3 %.