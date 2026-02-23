< sekcia Ekonomika
Lotyšská nezamestnanosť sa vlani vo štvrtom kvartáli znížila na 6,7 %
Celkový počet zamestnancov v Lotyšsku sa však vo štvrtom kvartáli znížil na 882.800 z 892.100 v predošlom štvrťroku.
Autor TASR
Riga 23. februára (TASR) - Miera nezamestnanosti v Lotyšsku v záverečnom štvrťroku vlaňajška klesla na 6,7 % z úrovne 6,9 %, na ktorej bola v predchádzajúcom kvartáli. Počet nezamestnaných v krajine sa počas októbra až decembra znížil na 63.800 zo 66.200 v treťom kvartáli. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Celkový počet zamestnancov v Lotyšsku sa však vo štvrtom kvartáli znížil na 882.800 z 892.100 v predošlom štvrťroku. Miera zamestnanosti v krajine tak klesla o 0,4 percentuálneho bodu (p. b.) na úroveň 64,8 %.
Nezamestnanosť mládeže v Lotyšsku v záverečných troch mesiacoch minulého roka v porovnaní s predošlým trojmesačným obdobím vzrástla o 1,4 p. b. na 13,5 % napriek tomu, že počet nezamestnaných mladých ľudí mierne klesol, a to o 300 na 8500.
Počet ekonomicky neaktívnych obyvateľov krajiny vo veku 15 až 74 rokov vo štvrtom štvrťroku medzikvartálne stúpol o 6200 na 416.800. Ekonomicky neaktívni ľudia tak tvorili 30,6 % populácie Lotyšska.
