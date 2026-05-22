Lotyšská nezamestnanosť v prvom štvrťroku medzikvartálne stúpla
Autor TASR
Riga 22. mája (TASR) - Miera nezamestnanosti v Lotyšsku sa v prvom štvrťroku tohto roka medzikvartálne zvýšila. Nezamestnanosť v krajine počas januára až marca v porovnaní so záverečnými tromi mesiacmi minulého roka stúpla na 7,1 % z úrovne 6,7 %. Medziročne však klesla, keďže v prvom kvartáli vlaňajška bola 7,4 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil lotyšský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a portálu tradingeconomics.
Počet ľudí bez práce v Lotyšsku sa v prvom kvartáli tohto roka zvýšil na 66.400 z úrovne 63.800 v predchádzajúcom štvrťroku. Miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov sa však v krajine v prvom štvrťroku znížila na 9,4 % z úrovne 13,5 %, na ktorej bola vo štvrtom kvartáli 2025.
Celkový počet zamestnancov v Lotyšsku od začiatku roka do záveru marca klesol o 11.600 na 871.200. Miera zamestnanosti sa tak medzikvartálne znížila o jeden percentuálny bod na úroveň 63,8 %.
