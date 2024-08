Lotyšské aerolínie zvýšili objednávku na A220 o ďalšie stroje

Paríž 13. augusta (TASR) - Lotyšská letecká spoločnosť airBaltic, najväčší európsky zákazník spoločnosti Airbus na jej lietadlo A220-300, zadala ďalšiu objednávku na tieto stroje. Najnovšie ich objednala 10 a celkový rozsah objednávky zvýšila už na 90 lietadiel. Informovala o tom agentúra AFP.



Lotyšská spoločnosť bola prvou, ktorá si v roku 2016 objednala od Airbusu tento typ lietadla. Čo sa týka novej objednávky, jej katalógová cena dosahuje takmer 1 miliardu USD (915,33 milióna eur), výrobcovia lietadiel však zvyknú ponúkať zľavy.



A220 je úzkotrupé lietadlo, ktoré je schopné prepraviť od 120 do 150 cestujúcich na vzdialenosť 6700 kilometrov, pričom spotrebuje o 25 % menej paliva než lietadlá staršej generácie. Okrem toho dokáže letieť s palivom, kde až 50 % tvorí udržateľné letecké palivo, pričom Airbus to chce zvýšiť do konca tohto desaťročia na 100 %.



Do konca júla zaznamenal Airbus na lietadlo A220 viac než 900 objednávok zhruba od 30 zákazníkov. Za rovnaké obdobie ich firma dodala približne 350.



(1 EUR = 1,0925 USD)