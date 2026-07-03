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Lotyšské Balticovo dokončilo akvizíciu spoločnosti Babičkin dvor
Babičkin dvor prevádzkuje v okolí Veľkého Krtíša osem fariem a ročne dodáva obchodným reťazcom viac ako 110 miliónov vajec.
Autor TASR
Bratislava 3. júla (TASR) - Lotyšská spoločnosť Balticovo, najväčší producent vajec v severnej Európe, prebrala 100 % akcií firmy Babičkin dvor so sídlom vo Veľkom Krtíši. Slovenský podnik je na domácom trhu druhým najväčším dodávateľom vajec. Informovala o tom Zuzana Kopanicová zo spoločnosti WOOD & Company, ktorá bola transakčným poradcom investora.
Akvizíciu už schválil Protimonopolný úrad SR. Nový majiteľ plánuje v slovenskej firme rozšíriť kapacitu a investovať do technológií. „Slovensko dnes spotrebuje viac vajec, ako vyprodukuje. To chceme v krátkom čase zvrátiť a urobiť zo Slovenska krajinu, ktorá bude vajcia exportovať,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Balticovo Vladimirs Mhitarjans, podľa ktorého firma zvažovala akvizičné príležitosti vo viacerých krajinách strednej Európy.
Babičkin dvor prevádzkuje v okolí Veľkého Krtíša osem fariem a ročne dodáva obchodným reťazcom viac ako 110 miliónov vajec. V roku 2025 sa podnik stal prvým slovenským veľkochovateľom, ktorý kompletne prešiel na bezklietkový chov.
Lotyšská spoločnosť Balticovo so sídlom v Rige chová približne päť miliónov nosníc a ročne vyprodukuje vyše miliardy vajec. Svoje produkty vyváža do 20 krajín, najmä v rámci Európskej únie.
Akvizíciu už schválil Protimonopolný úrad SR. Nový majiteľ plánuje v slovenskej firme rozšíriť kapacitu a investovať do technológií. „Slovensko dnes spotrebuje viac vajec, ako vyprodukuje. To chceme v krátkom čase zvrátiť a urobiť zo Slovenska krajinu, ktorá bude vajcia exportovať,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Balticovo Vladimirs Mhitarjans, podľa ktorého firma zvažovala akvizičné príležitosti vo viacerých krajinách strednej Európy.
Babičkin dvor prevádzkuje v okolí Veľkého Krtíša osem fariem a ročne dodáva obchodným reťazcom viac ako 110 miliónov vajec. V roku 2025 sa podnik stal prvým slovenským veľkochovateľom, ktorý kompletne prešiel na bezklietkový chov.
Lotyšská spoločnosť Balticovo so sídlom v Rige chová približne päť miliónov nosníc a ročne vyprodukuje vyše miliardy vajec. Svoje produkty vyváža do 20 krajín, najmä v rámci Európskej únie.