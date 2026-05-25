< sekcia Ekonomika
Lotyšské výrobné ceny v apríli medziročne stúpli
Ceny produktov spracovateľského priemyslu stúpli o 0,7 % po marcovom posilnení o 0,2 %.
Autor TASR
Riga 25. mája (TASR) - Ceny výrobcov v Lotyšsku sa v apríli medziročne zvýšili o 0,9 % po tom, ako v predošlom mesiaci podľa revidovaných údajov o 0,1 % klesli. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Ceny produktov spracovateľského priemyslu stúpli o 0,7 % po marcovom posilnení o 0,2 %. Vzrástli predovšetkým výrobné ceny textilu, a to o 5,3 %, drevárskych produktov o 2 % či nábytku o 1,8 %. Výrobné ceny v oblasti dodávok vody, odpadového hospodárstva a sanačných činností sa zvýšili o 7,5 %. Zároveň sa spomalil medziročný pokles cien v segmente dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu. Oproti aprílu 2025 boli nižšie už len o 1,9 % po tom, ako v marci medziročne klesli o 5,2 %.
Medzimesačne sa ceny výrobcov v Lotyšku v apríli posilnili o 0,6 % po tom, ako sa v marci v porovnaní s februárom podľa revidovaných údajov znížili o 2 %.
Ceny produktov spracovateľského priemyslu stúpli o 0,7 % po marcovom posilnení o 0,2 %. Vzrástli predovšetkým výrobné ceny textilu, a to o 5,3 %, drevárskych produktov o 2 % či nábytku o 1,8 %. Výrobné ceny v oblasti dodávok vody, odpadového hospodárstva a sanačných činností sa zvýšili o 7,5 %. Zároveň sa spomalil medziročný pokles cien v segmente dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu. Oproti aprílu 2025 boli nižšie už len o 1,9 % po tom, ako v marci medziročne klesli o 5,2 %.
Medzimesačne sa ceny výrobcov v Lotyšku v apríli posilnili o 0,6 % po tom, ako sa v marci v porovnaní s februárom podľa revidovaných údajov znížili o 2 %.