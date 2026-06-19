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Lotyšské výrobné ceny v máji stúpli na štvormesačné maximum
Medzimesačne sa ceny lotyšských výrobcov v máji zvýšili o 0,9 % po aprílovom raste o 0,5 %.
Autor TASR
Riga 19. júna (TASR) - Ceny výrobcov v Lotyšsku sa v máji medziročne zvýšili o 1,8 %. Ich rast sa zrýchlil po tom, ako sa v predošlom mesiaci podľa revidovaných údajov posilnili o 0,7 %. Dostali sa tak najvyššie za štyri mesiace. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil lotyšský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V spracovateľskom priemysle sa rast výrobných cien v Lotyšsku zrýchlil na 1,1 % z aprílových 0,7 %, a to najmä v odvetví produkcie chemikálií a chemických výrobkov (na 6 % z úrovne 3,5 %), základných kovov (na 6 % z 5,6 %) a nekovových minerálnych výrobkov (na 6,1 % zo 4,1 %). Opäť začali rásť výrobné ceny v oblasti dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu, ktoré stúpli o 1,7 % po aprílovom poklese o 2,7 %. Rast cien produkcie v sektore ťažby a dobývania sa zmiernil na 12,2 % z 15,5 % v predchádzajúcom mesiaci.
Medzimesačne sa ceny lotyšských výrobcov v máji zvýšili o 0,9 % po aprílovom raste o 0,5 %. Išlo o ich najvýraznejšie medzimesačné posilnenie od januára.
V spracovateľskom priemysle sa rast výrobných cien v Lotyšsku zrýchlil na 1,1 % z aprílových 0,7 %, a to najmä v odvetví produkcie chemikálií a chemických výrobkov (na 6 % z úrovne 3,5 %), základných kovov (na 6 % z 5,6 %) a nekovových minerálnych výrobkov (na 6,1 % zo 4,1 %). Opäť začali rásť výrobné ceny v oblasti dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu, ktoré stúpli o 1,7 % po aprílovom poklese o 2,7 %. Rast cien produkcie v sektore ťažby a dobývania sa zmiernil na 12,2 % z 15,5 % v predchádzajúcom mesiaci.
Medzimesačne sa ceny lotyšských výrobcov v máji zvýšili o 0,9 % po aprílovom raste o 0,5 %. Išlo o ich najvýraznejšie medzimesačné posilnenie od januára.