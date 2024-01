Lotyšský útočník Jelisejevs posilnil Zvolen

Zvolen 4. januára (TASR) - Lotyšský hokejista Nikolajs Jelisejevs sa stal novou posilou HKM Zvolen. Vedenie účastníka Tipos Extraligy o tom informovalo na oficiálnej webstránke.



"Nikolajs je dobrý korčuliar s veľmi kvalitnou strelou a šikovnými rukami. Očakávame, že nám pomôže v tejto ťažkej situácii, zlepší našu efektivitu v útoku a bude často strieľať na bránu a dávať góly,“ uviedol skaut klubu Patrik Ryba. Po odchode dvojice Brennan Kapcheck a Drake Rymsha mali rytieri v zostave dve voľné miesta pre zahraničných hráčov.



Jelisejevs pôsobil 6 sezón v KHL, kde si pripísal 165 zápasov a 52 bodov. Až 5 sezón strávil v lotyšskom tíme Dinamo Riga, ale najproduktívnejšiu sezónu v KHL mal v Admirale Vladivostok. V minulej sezóne mal bilanciu 12 gólov a 11 asistencií. V sezóne 2021/22 si vybojoval miesto v lotyšskej zostave na ZOH a aj na MS. Vinou zranenia v tejto sezóne neodohral žiadny duel, avšak aktuálne je stopercentne zdravý. Krídelník už absolvoval prvý tréning s mužstvom a je možné, že nastúpi už v piatkovom derby proti Banskej Bystrici.



Zvolenčanov od Vianoc trápila silná viróza a respiračné ochorenia (Radovan Bondra, Peter Zuzin, Patrik Marcinek, Dávid Mudrák, Filip Čulík, atď.), ktoré ovplyvnili veľkú časť kádra. Mužstvo postupne zotavuje, no, bohužiaľ, k týmto problémom pribudli aj vážnejšie zranenia kľúčových hráčov. Na zozname zranených/chorých hráčov sú štyria rytieri. Na dennej báze sú posudzovaní: Mudrák (zranenie) a Matej Kašlík (choroba). Na týždennej báze: Juraj Šiška (zranenie) a pre dlhodobé zranenie bude chýbať kapitán Marek Viedenský.



Tímu sa pod vedením trénera Norberta Javorčíka výsledkovo nedarí, keď prehral uplynulé tri stretnutia. V tabuľke patrí Zvolenu 6. miesto. Vedenie HKM so situáciou nie je spokojné: "Na trhu je momentálne veľmi ťažké nájsť kvalitných hráčov, ktorí by spĺňali vysoké štandardy nášho klubu, a aj preto nás naozaj teší príchod takého kvalitného krídelníka. Na náprave aktuálnej nepriaznivej situácie a ďalších zmenách klub intenzívne pracuje," skonštatoval klub.