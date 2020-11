Lou Ťi-wej: Napätie medzi Čínou a USA môže pokračovať i za Bidena

Peking 13. novembra (TASR) - Napätie vo vzájomnom obchode medzi Spojenými štátmi a Čínou sa pravdepodobne v najbližšom čase nezmierni, a to ani v prípade, že prezidentom USA sa stane demokrat Joe Biden. Uviedol to v piatok bývalý čínsky minister financií Lou Ťi-wej.



Akciové trhy v Číne a ďalších ázijských krajinách zaznamenali v pondelok (9. 11.) výrazný rast po tom, ako sa ukázalo, že Biden získal dostatok hlasov voliteľov na zabezpečenie si víťazstva v prezidentských voľbách. Investori sú presvedčení, že nástup Bidena do Bieleho domu povedie k zmierneniu výrazne napätých vzťahov medzi dvomi najväčšími svetovými ekonomikami. Súčasný prezident Donald Trump však svoju porážku stále odmieta prijať a aj voči Číne prijíma ďalšie opatrenia.



Lou Ťi-wej varuje pred prehnaným optimizmom v súvislosti s očakávanou výmenou v Bielom dome. Bývalý minister, ktorý v súčasnosti pôsobí v poradnom tíme pre čínsky parlament, na ekonomickej konferencii Caixin Summit uviedol, že "aj keď bude za prezidenta zvolený Biden, Čína sa represiám zo strany USA podľa všetkého nevyhne".



Podľa bývalého ministra by bolo vhodné začať v rámci obchodných vzťahov uvažovať pragmaticky, pričom uviedol, že pre Washington je vzhľadom na pozíciu dolára ako dominantnej globálnej meny zložité obchodný deficit znížiť. "Aj po štyroch rokoch sa obchodný deficit USA voči Číne zvyšuje. Je potrebné vrátiť sa k rozumnému uvažovaniu," povedal Lou Ťi-wej.



Trump odštartoval obchodnú vojnu s Čínou v polovici roka 2018, pričom od Pekingu požadoval otvorenie trhov a výrazné zvýšenie nákupu amerických produktov. Odvtedy krajiny voči sebe zaviedli v niekoľkých etapách dovozné clá na tovary za miliardy dolárov, čo globálnym dodávateľským sieťam spôsobilo obrovské problémy.