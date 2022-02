Lowe's vykázal za 4. kvartál nárast tržieb aj zisku

Mooresville 23. februára (TASR) - Reťazec Lowe's, ktorý je druhým najväčším maloobchodným predajcom domácich potrieb, náradia a železiarskeho tovaru v USA, po spoločnosti Home Depot, vykázal silné výsledky za 4. štvrťrok finančného roka 2021/2022. Zvýšil preto odhad zisku a tržieb v súčasnom roku.



Obchody s domácimi potrebami zaznamenali zvýšený predaj počas pandémie, pretože ľudia pracujúci z domu sa pustili do nových projektov. Mnohí sa tiež presťahovali do nových domovov s väčším priestorom pre domácu kanceláriu.



Spoločnosť Lowe's so sídlom v Mooresville v Severnej Karolíne v stredu uviedla, že jej upravený zisk za uplynulý štvrťrok do konca januára 2022 stúpol o 35 % na 1,21 miliardy USD (1,07 miliardy eur) alebo 1,78 USD na akciu. Výsledky prekonali očakávania Wall Street, ktorá predpovedala reťazcu zisk 1,72 USD na akciu.



Tržby Lowe's v sledovanom období vzrástli o 5 % na 21,34 miliardy USD, zatiaľ čo Wall Street očakávala tržby 20,82 miliardy USD.



Porovnateľné tržby v obchodoch otvorených viac ako rok sa pritom zvýšili o 5,1 % a tržby od tzv. profesionálnych zákazníkov, medzi ktorých patria dodávatelia a špecializovaní remeselníci, vzrástli o 23 %.



Lowe's teraz očakáva, že za súčasný rok, ktorý sa začal 1. februára, dosiahne zisk v pásme 13,10 až 13,60 USD na akciu a tržby v rozmedzí 97 až 99 miliárd USD.



TASR správu prevzala z agentúry AP.



(1 EUR = 1,1342 USD)