< sekcia Ekonomika
LPS chcú obnoviť objekty na letisku v Bratislave
Plánuje na to vynaložiť predbežne 25,7 milióna eur bez DPH.
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Štátny podnik Letové prevádzkové služby (LPS) Slovenskej republiky obstaráva komplexnú projektovú prípravu a realizáciu komplexnej stavebnej rekonštrukcie nehnuteľnosti Jednotného systému riadenia letovej prevádzky (JSRLP) a budovy prístavku k hangáru A na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave (BTS). Plánuje na to vynaložiť predbežne 25,7 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Podľa oznámenia o vyhlásení súťaže vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie lehota na predkladanie ponúk je do 11. mája, realizácia zákazky by mala trvať štyri roky.
Podľa vyjadrenia podniku pre TASR ide o objekty v hospodárskej časti letiska, v ktorých sú inštalované zariadenia technického zabezpečenia letísk. „Objekty slúžia sčasti ako kancelárske priestory pre zamestnancov, zároveň sú tam výcvikové stredisko LPS, Letecká informačná služba, odbor letovej kalibrácie, technická podpora, skladovacie priestory,“ priblížila vedúca kancelárie riaditeľa LPS Michaela Legelová.
Základným cieľom verejnej práce je podľa podniku vybudovať v strednodobom horizonte objekty s plnofunkčným dizajnom, ktoré budú mať charakter pracoviska, v ktorom budú nové štandardy vo vzdelávaní, výskumno-vývojových aktivitách a v poskytovaní služieb.
„LPS má všetky predpoklady na vytvorenie pracoviska tohto typu, v súlade s celosvetovým trendom, pracoviskom s unikátnym dizajnom, prepracovanou logistikou zamestnancov, materiálu, najmodernejšími postupmi a sofistikovanou IT infraštruktúrou (smart riešenia), pri rešpektovaní základných hodnôt klienta a s minimálnym vplyvom na životné prostredie,“ uviedla Legelová.
LPS ako poskytovateľ leteckých navigačných služieb vo vzdušnom priestore a na určených letiskách SR a prevádzkovateľ leteckých pozemných zariadení má podľa zákona o civilnom letectve (letecký zákon) povinnosť, okrem iného, zabezpečiť ochranu leteckých pozemných zariadení pred činmi protiprávneho zasahovania.
„Z uvedeného vyplýva LPS povinnosť zabezpečiť technicky i režimovo objekty a priestory určené na prevádzku leteckých pozemných zariadení, na poskytovanie letových prevádzkových služieb a iných služieb,“ dodala Legelová. Z tohto dôvodu je podľa nej nevyhnutná stavebná rekonštrukcia objektov LPS na bratislavskom letisku.
