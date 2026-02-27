< sekcia Ekonomika
Štátny podnik LPS očakáva nové kalibračné lietadlo
LPS uzavrel zmluvu na nákup nového lietadla v auguste 2025 so spoločnosťou Česká letecká servisní za 13,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Štátny podnik Letové prevádzkové služby (LPS) očakáva dodanie nového kalibračného lietadla vo štvrtom štvrťroku tohto roka, pričom platby dodávateľovi prebiehajú v zmysle platnej a účinnej zmluvy. Ako pre TASR v piatok podnik potvrdil, zapožičanie motora do starého kalibračného lietadla od Ministerstva obrany (MO) SR je bezodplatné. Reagoval tak na vyjadrenia opozičného Hnutia Slovensko, ktoré kritizovalo nákup nového lietadla a zapožičanie motora do pôvodného lietadla.
„Nakoľko končí životnosť jedného z motorov aktuálne používaného kalibračného lietadla a dodávka nového kalibračného lietadla je plánovaná na štvrtý kvartál 2026, vedenie podniku využilo možnosť uzavrieť bezodplatnú zmluvu o výpožičke s Ministerstvom obrany SR na dobu nevyhnutnú na zabezpečenie služieb, ktoré LPS vykonáva v zmysle poverenia Ministerstva dopravy (MD) SR,“ uviedla špecialistka na vonkajšie vzťahy a mediálnu spoluprácu LPS Nikola Scherhauferová. Keďže ide o bezodplatný právny úkon, tvrdenia o platbách zo strany LPS označila za zavadzajúce, klamlivé a nepravdivé.
Poslanec Národnej rady SR za Hnutie Slovensko a exminister vnútra Roman Mikulec uplynulý štvrtok informoval, že LPS si ide zapožičať motor do 40-ročného lietadla L-410 Turbolet za 215.000 eur. Podľa neho vzniká otázka, prečo štát kupoval nové lietadlo, keď staré je možné sfunkčniť za zlomok ceny. Podotkol, že ak štát potreboval zabezpečiť kalibráciu, mohol si lietadlo prenajať.
Suma vyše 215.000 eur podľa LPS vyjadruje hodnotu majetku (leteckého motora) v účtovnej evidencii MO. „Z uvedeného vyplýva, že LPS SR kalibračné lietadlo L-410 Turbolet stále využíva,“ podotkla Scherhauferová.
LPS uzavrel zmluvu na nákup nového lietadla v auguste 2025 so spoločnosťou Česká letecká servisní za 13,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ide o lietadlo Beechcraft King Air 350i vyrobené v roku 2014 s výrobným číslom FL-937 a registrované vo Francúzsku. Na internete bol v ponuke lacnejší, rovnaký typ za viac ako štyri milióny eur. Kontrakt zahŕňa dodanie dvoch turbovrtuľových motorov, dvoch štvorlistých vrtúľ, jedného kalibračného zariadenia aj potrebné vybavenie.
Mikulec poukázal aj na zákazku LPS na inžiniering a stavebný dozor v rámci rekonštrukcie riadiacej veže na bratislavskom letisku. Nepáčilo sa mu, že zákazku získala firma, ktorá sa podľa neho venuje predaju kolobežiek.
Z Obchodného registra vyplýva, že firma eRide, ktorá zákazku získala za takmer 216.000 eur s DPH, vykonáva širšie spektrum služieb vrátane služieb v danej oblasti, teda výkon činnosti stavebného dozoru na pozemných a inžinierskych stavbách.
„Uvedená firma v rámci svojej ponuky predložila referencie na skúsenosti v oblasti predmetu zmluvy - zabezpečenie činnosti stavebného dozoru a odborného dohľadu a predložila najnižšiu cenu, na základe čoho bola jej ponuka prijatá,“ vysvetlila Scherhauferová.
