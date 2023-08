ĽSNS: SkyToll je symbolom zlyhania vlád, mýtny systém treba zoštátniť

Bratislava 11. augusta (TASR) - Strana ĽSNS chce zoštátniť mýtny systém, zrealizovať jeho úplný prevod pod Ministerstvo dopravy (MD) SR a zabezpečiť tak výber mýta a jeho prínos do štátneho rozpočtu v celom rozsahu. Zmluva so SkyTollom je podľa strany symbolom zlyhania posledných troch vlád na Slovensku. Strana to uviedla vo štvrtok (10. 8.) na tlačovej konferencii, na ktorej predseda ĽSNS Marian Kotleba zároveň vyzval premiéra Ľudovíta Ódora na to, aby vláda celý mýtny systém previedla priamo pod kontrolu MD.



"Nemá predsa zmysel vyhlasovať novú súťaž na nový mýtny systém, ak tento systém, ktorý už Slovensko celé zaplatilo, si môžeme zobrať do slovenských štátnych rúk a môžeme ho za neporovnateľne nižšie prevádzkové náklady možno niekoľko desiatok rokov prevádzkovať a mať z neho konečne nejaký čistý zisk plynúci do štátneho rozpočtu," uviedol Kotleba.



"Ak sa po voľbách ĽSNS stane vládnou stranou, jedna z našich priorít bude zoštátniť mýtny systém, zrealizovať jeho úplný prevod pod MD a zabezpečiť tak výber mýta a jeho prínos do štátneho rozpočtu v celom rozsahu," dodal. Strana chce podľa neho zmeniť nastavenie mýta tak, aby slovenskí podnikatelia mali podmienky vhodné pre nich a zisk mýta sa vyrábal na zahraničných podnikateľoch a dopravcoch. "Všade v Európe to tak je, prečo by to na Slovensku malo byť inak," dodal Kotleba.



Poslanec Národnej rady SR a člen ĽSNS Martin Beluský uviedol, že zmluva so SkyTollom je postavená tak, že štát mohol každý rok požiadať o prevod zaplatených častí mýta do svojho vlastníctva a na záver uhradiť len auditom stanovenú zostatkovú hodnotu, ak by nejaká bola.



"Lenže štát to neurobil ani raz. Ani počas vlád Roberta Fica, ani počas vlády Igora Matoviča. MD pod vedením nominanta Sme rodina naďalej postupovalo tak, že plánovalo vysúťažiť nového dodávateľa mýtneho systému. Doležal nielenže nechcel prevziať mýtny systém od SkyTollu, ale zároveň mu výber mýta chcel odovzdať aj na ďalšie obdobie a nechať ho tak zarobiť druhýkrát na tom, za čo už štát raz zaplatil," dodal Beluský.