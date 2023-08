ĽSNS: Zoštátnime strategické podniky,cenotvorbu energií má riadiť štát

Bratislava 7. augusta (TASR) - Strana ĽSNS chce zoštátniť kľúčové strategické podniky a politiku cenotvorbu energií zobrať späť pod štátnu kontrolu. Zároveň chce založiť štátny podnik na výstavbu štátnych bytov, ktoré by boli prideľované rodinám, ktoré by sa zaviazali, že zostanú žiť a pracovať na Slovensku. Informovala o tom strana v pondelok na tlačovej konferencii.



Poslanec Národnej rady SR a člen ĽSNS Martin Beluský uviedol, že je nemysliteľné, aby telekomunikácie, Slovenské elektrárne, energetické distribučné spoločnosti a ostatné spoločnosti ovládali zahraničné firmy. "Za najväčšiu chybu bývalého ministra hospodárstva Richarda Sulíka považujeme neodkúpenie 49 % akcií Východoslovenskej energetiky od skupiny RWE. Namiesto získania plnej kontroly nad týmto podnikom bol tento podiel odpredaný nemeckej spoločnosti E.ON a štát opäť prišiel o manažérsku kontrolu nad týmto podnikom," uviedol.



Predseda strany Marian Kotleba povedal, že štát v kľúčových oblastiach musí zobrať do ruky politiku cenotvorby, ak chce ochrániť slovenskú populáciu od investičnej a energetickej chudoby. "Tridsať rokov liberalizácie sieťových odvetí totiž na Slovensku prinieslo obrovskú investičnú chudobu a s ňou spojené obrovské riziko chudoby energetickej," dodal.



Strana chce zároveň riešiť bytovú politiku a rastúce úrokové sadzby na hypotékach. Chce založiť štátny podnik na výstavbu štátnych bytov, pri ktorej by sa podľa Kotlebu zamestnalo zhruba 50.000 ľudí, ktorí sú aktuálne nezamestnaní, pričom by sa takéto byty stavali za nákladové ceny.



Kotleba taktiež uviedol, že rozšírenie portfólia Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB) by riešilo situáciu ľudí, ktorým výrazne narástla splátka už existujúcej hypotéky. SZRB by podľa jeho slov mala pre občanov poskytovať taký bankový produkt, ktorý by ich odbremenil od "hypotekárnej lavíny".



"Hneď, ako by človeku či rodine končila fixácia úrokov na ich hypotéke v komerčnej banke, takýto človek by si preniesol svoju hypotéku nie do ďalšej komerčnej banky, ale do SZRB, ktorá by mu prevzala jeho hypotéku s pôvodnými úrokmi, aké mal, keď si tú hypotéku bral," priblížil predseda ĽSNS.