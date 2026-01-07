Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 7. január 2026Meniny má Bohuslava
< sekcia Ekonomika

Ľubľanu v decembri navštívilo približne milión ľudí

.
Na snímke cestujúci s batožinou. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Zástupkyňa riaditeľky organizácie Turizem Ľubľana Ana Lampičová uviedla, že turisti si v meste minulý mesiac zaplatili 200.000 prenocovaní.

Autor TASR
Ľubľana 7. januára (TASR) - Slovinské hlavné mesto Ľubľana vlani v decembri navštívilo približne milión ľudí. Organizácia cestovného ruchu Turizem Ľubľana odhaduje, že Silvestra v slovinskej metropole strávilo približne 100.000 z nich. TASR o tom informuje na základe správy agentúry STA.

Zástupkyňa riaditeľky organizácie Turizem Ľubľana Ana Lampičová uviedla, že turisti si v meste minulý mesiac zaplatili 200.000 prenocovaní. Väčšinu z nich tvorili Slovinci. Priemerná obsadenosť ubytovacích zariadení v Ľubľane bola v decembri zhruba 63 % a na Silvestra dosiahla úroveň 86,5 %.

Ľubľana sa počas terajšej sviatočnej sezóny, ktorá potrvá do 15. januára, môže pochváliť viac ako 50 kilometrami vianočných svetiel. Na piatich miestach v centre mesta sa konalo 39 koncertov. Koncerty na Kongresovom námestí denne navštívilo viac ako 10.000 ľudí. Polícia nehlásila žiadne závažné incidenty.
.

Neprehliadnite

Prezident si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Týždenník: Silnejší môže všetko

Fico: Urobím všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny