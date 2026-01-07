< sekcia Ekonomika
Ľubľanu v decembri navštívilo približne milión ľudí
Autor TASR
Ľubľana 7. januára (TASR) - Slovinské hlavné mesto Ľubľana vlani v decembri navštívilo približne milión ľudí. Organizácia cestovného ruchu Turizem Ľubľana odhaduje, že Silvestra v slovinskej metropole strávilo približne 100.000 z nich. TASR o tom informuje na základe správy agentúry STA.
Zástupkyňa riaditeľky organizácie Turizem Ľubľana Ana Lampičová uviedla, že turisti si v meste minulý mesiac zaplatili 200.000 prenocovaní. Väčšinu z nich tvorili Slovinci. Priemerná obsadenosť ubytovacích zariadení v Ľubľane bola v decembri zhruba 63 % a na Silvestra dosiahla úroveň 86,5 %.
Ľubľana sa počas terajšej sviatočnej sezóny, ktorá potrvá do 15. januára, môže pochváliť viac ako 50 kilometrami vianočných svetiel. Na piatich miestach v centre mesta sa konalo 39 koncertov. Koncerty na Kongresovom námestí denne navštívilo viac ako 10.000 ľudí. Polícia nehlásila žiadne závažné incidenty.
