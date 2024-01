Lučenec chce v roku 2024 rekonštruovať osvetlenie

Lučenec 21. januára (TASR) - Mesto Lučenec plánuje v roku 2024 začať s rekonštrukciou verejného osvetlenia. Z projektu, na ktorý samospráva získala z Environmentálneho fondu úver vo výške viac ako štyri milióny eur, chce na mestské budovy inštalovať aj fotovoltické panely s batériovými úložiskami. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



"Plánujeme umiestniť fotovoltiku aj s batériovými úložiskami napríklad na kino Apollo, Divadlo B. S. Timravy, futbalový štadión, zimný štadión a štyri materské školy, čím by sme znížili energetickú náročnosť týchto budov. Nespotrebovaná energia z batériových úložísk by bola nasmerovaná do osvetlenia," priblížila primátorka Lučenca Alexandra Pivková.



Zámer rekonštrukcie verejného osvetlenia v Lučenci odobrili poslanci mesta ešte v decembri 2022, samospráva pôvodne uvažovala aj o obnove všetkých stĺpov a zemného vedenia. Rozsah projektu postupom času zmenila z dôvodu zníženia úverového zaťaženie mesta, investičných a prevádzkových nákladov či zvýšenia návratnosti investície.



Okrem fotovoltiky na mestských budovách tak bude projekt financovaný z Environmentálneho fondu zahŕňať obnovu vyše 3000 kusov smart LED svietidiel, 56 betónových stĺpov verejného osvetlenia a 86 rozvodných skríň. Súčasťou projektu bude aj zavedenie smart systému, vďaka ktorému bude verejné osvetlenie v meste kontrolované a riadené elektronicky.



"Zmeny boli navrhnuté tak, aby nemali negatívny vplyv na úsporu spotreby elektrickej energie. Projekt bude realizovaný tak, aby sa dosiahlo splnenie technických noriem na osvetlenie komunikácií, bezpečnosti, krytia a iných požiadaviek týkajúcich sa elektrických častí sústavy," dodala hovorkyňa mesta.