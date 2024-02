Lučenec vyhlásil súťaž na nového dopravcu mestskej hromadnej dopravy

Lučenec 20. februára (TASR) - Mesto Lučenec vyhlásilo verejné obstarávanie, v rámci ktorého hľadá nového dopravcu mestskej hromadnej dopravy na obdobie desiatich rokov. Celková predpokladaná hodnota zákazky prevyšuje sumu deväť miliónov eur. Vyplýva to z oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



"Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania služieb vo verejnom záujme v cestnej doprave v meste Lučenec v rozsahu približne 225.000 kilometrov ročne," priblížilo mesto v súťažných podkladoch.



Samospráva v rámci súťaže požaduje na zabezpečenie verejnej dopravy minimálne osem vozidiel, z toho dve s dĺžkou do deviatich metrov. V súťažných podkladoch pre záujemcov o zákazku definuje aj detailnejšie požiadavky na vozidlá a ich vybavenie či vek vozového parku.



Celková predpokladaná hodnota zákazky predstavuje 9.060.975 eur, víťaz získa zmluvu na obdobie desiatich rokov. Uchádzači o zákazku môžu svoje ponuky predkladať do 18. marca, kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena.



Mestská hromadná doprava v Lučenci pozostáva z piatich autobusových liniek. Zmluva uzavretá so spoločnosťou SAD Lučenec, ktorá verejnú autobusovú dopravu v meste zabezpečuje v súčasnosti, sa končí tento rok.