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Lucron sa stáva jediným vlastníkom projektu Vydrica v Bratislave
Po zmene v akcionárskej štruktúre plánuje spoločnosť predpredaj bytov v rezidenčnom komplexe V5, ktorý bude pozostávať z dvoch budov a prinesie 80 bytov.
Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Skupina Lucron sa stáva jediným vlastníkom projektu Vydrica v Bratislave. V rámci projektu zároveň pokračuje v rozvoji jeho ďalších etáp. TASR o tom informovali zo spoločnosti Lucron. Prvá etapa projektu v podhradí je aktuálne skolaudovaná.
„Vydrica je pre nás dlhodobým projektom a jednou z najvýznamnejších investícií. Prevzatím plnej kontroly nad projektom potvrdzujeme náš záväzok voči tejto lokalite aj mestu Bratislava. Vstupujeme do ďalšej kapitoly rozvoja Vydrice, ktorú chceme realizovať s rovnakou ambíciou a dôrazom na kvalitu,“ skonštatoval generálny riaditeľ spoločnosti Zoltán Müller.
Po zmene v akcionárskej štruktúre plánuje spoločnosť predpredaj bytov v rezidenčnom komplexe V5, ktorý bude pozostávať z dvoch budov a prinesie 80 bytov. Súbežne pokračujú práce na ďalších častiach projektu vrátane dokončovania rezidenčného objektu V4 a prípravy revitalizácie areálu historickej Vodnej veže. V príprave je tiež realizácia schodov k Žigmundovej bráne, ktoré vytvoria priame pešie prepojenie s hradom.
„Vydrica je pre nás dlhodobým projektom a jednou z najvýznamnejších investícií. Prevzatím plnej kontroly nad projektom potvrdzujeme náš záväzok voči tejto lokalite aj mestu Bratislava. Vstupujeme do ďalšej kapitoly rozvoja Vydrice, ktorú chceme realizovať s rovnakou ambíciou a dôrazom na kvalitu,“ skonštatoval generálny riaditeľ spoločnosti Zoltán Müller.
Po zmene v akcionárskej štruktúre plánuje spoločnosť predpredaj bytov v rezidenčnom komplexe V5, ktorý bude pozostávať z dvoch budov a prinesie 80 bytov. Súbežne pokračujú práce na ďalších častiach projektu vrátane dokončovania rezidenčného objektu V4 a prípravy revitalizácie areálu historickej Vodnej veže. V príprave je tiež realizácia schodov k Žigmundovej bráne, ktoré vytvoria priame pešie prepojenie s hradom.