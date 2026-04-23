< sekcia Ekonomika
Lucron začal s výstavbou projektu komerčného nájomného bývania v SR
Skúsenosti z iných európskych krajín ukazujú, že komerčné nájomné bývanie sa postupne stáva stabilnou súčasťou rezidenčného trhu.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Developer Lucron začal v marci s výstavbou prvého veľkého projektu komerčného nájomného bývania na Slovensku. Projekt v štvrti Nesto v Bratislave s viac než 300 nájomnými jednotkami vníma ako pilotný krok k zmene vnímania komerčného nájomného bývania. Ako spoločnosť informovala, v Bratislave ide o prvý projekt tejto veľkosti a rozsahu služieb, výlučne na prenájom a prevádzku prostredníctvom operátora, čím vytvára základ pre rozvoj nového segmentu v SR.
„Pri návrhu projektu sme vychádzali z toho, ako mladí ľudia reálne fungujú. Bývanie už nie je len miesto na prespanie - samotný projekt predstavuje priestor pre prácu, oddych aj komunitu,“ uviedol riaditeľ rozvoja spoločnosti Lucron Slavomír Habánik.
Spôsob, akým ľudia v hlavnom meste uvažujú o bývaní, sa mení. Nájom prestáva byť dočasným riešením a stáva sa plnohodnotnou etapou života. Podľa štúdie medzinárodnej analytickej a poradenskej spoločnosti Bonard patrí Bratislava medzi mestá s výrazne silnou skupinou obyvateľov vo veku 25 až 39 rokov, ktorí tvoria 21 % populácie mesta.
„Bratislava ťaží zo silného dopytu po nájomnom bývaní zo strany mladých profesionálov, študentov aj zahraničných pracovníkov, ktorý posilňuje aj neskoršie zakladanie rodín - priemerný vek pri narodení prvého dieťaťa sa za posledných 24 rokov posunul z 23 na 27 rokov,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Bonard Samuel Vetrák.
Výsledkom je, že čoraz viac ľudí trávi v nájomnom bývaní podstatne dlhšie obdobie než v minulosti. Ponuka bývania v hlavnom meste však na tento posun zatiaľ nedokáže dostatočne reagovať. Kvalitatívny prieskum medzi mladými ľuďmi v Bratislave ukázal, že pri rozhodovaní o bývaní zohráva čoraz väčšiu rolu kvalita života a najmä miera istoty.
„Mladí ľudia častejšie odkladajú kúpu bývania, menia miesto na život a prácu a nechcú byť viazaní hypotékou na desiatky rokov. Nájom sa tak mení z krátkej epizódy na plnohodnotnú životnú fázu,“ poukázal Habánik. Tento posun zároveň odhaľuje slabiny súčasného trhu s nájmom. „Čo ľuďom v nájme chýba je stabilita a predvídateľnosť. Obava, že sa podmienky môžu kedykoľvek zmeniť, patrí medzi ich najväčšie stresy,“ priblížil.
Na rozpor medzi potrebami ľudí a ponukou trhu reaguje model build-to-rent. Ide o projekty komerčného nájomného bývania s jediným vlastníkom, profesionálnou správou, prevádzkou a jasne definovanými pravidlami.
Skúsenosti z iných európskych krajín ukazujú, že komerčné nájomné bývanie sa postupne stáva stabilnou súčasťou rezidenčného trhu. Spoločnosť Zeitraum, ktorá spravuje približne 2000 lôžok v Česku a Poľsku s obsadenosťou 90 až 98 %, vidí na slovenskom trhu veľký potenciál.
„V mnohých európskych mestách sa profesionálne servisované nájomné bývanie stalo štandardom. Slovensko má podobnú demografickú aj ekonomickú dynamiku a zároveň jedinečnú príležitosť nastaviť tento segment od začiatku správne,“ uviedla spoluzakladateľka a generálna riaditeľka Zeitraum Zdena Noack.
