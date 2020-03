Ľudia by nemali neuvážene presúvať úspory medzi fondmi v 2. pilieri

Bratislava 24. marca (TASR) - Situácia na svetových finančných trhoch ovplyvňuje zhodnotenie úspor v druhom dôchodkovom pilieri. Sporitelia by však nemali panikáriť. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) odporúča, aby ľudia komunikovali so svojou správcovskou spoločnosťou.



Podľa členov ADSS počet hovorov na infolinky vzrástol v porovnaní s priemerom iba mierne, ľudia sa však často pýtajú na to, čo sa deje s fondmi a na odporúčania, čo robiť v konkrétnych prípadoch. "Prioritnou úlohou dôchodkových správcovských spoločností vždy bola a bude efektívna správa úspor na dôchodok. Mimoriadna situácia vždy preverí naše profesionálne schopnosti aj empatiu voči sporiteľom. Preto je dôležité vysvetľovať sporiteľom princípy dlhodobého sporenia a investičné stratégie," konštatuje predseda Predsedníctva ADSS Miroslav Kotov.



V dlhodobom horizonte pri konzistentnom investovaní sa riziko vyhladzuje, keď sa zlé obdobia striedajú s dobrými. Priemerný vek sporiteľa v druhom pilieri je približne 40 rokov, čo znamená, že na dôchodok si bude sporiť ešte viac ako dvadsať rokov. Odporúčaný pomer úspor v garantovaných a negarantovaných fondoch súvisí s vekom sporiteľa a jeho rizikovým profilom, ktorý je povinným faktorom pri odporúčaniach odborníkov a robí sa dotazníkovým spôsobom osobne alebo elektronicky. Majetok sporiteľov od veku 52 rokov je povinne presúvaný do garantovaných dôchodkových fondov.



Dodržiavanie prísnych pravidiel upravujúcich rámec starobného dôchodkového sporenia podlieha piatim stupňom kontroly, z ktorých najvýznamnejším je dohľad Národnej banky Slovenska. ADSS sporiteľom odporúča, aby využívali všetky komunikačné kanály s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, akými sú infolinky, webové rozhrania a online komunikácia. Okrem toho by mali sledovať dôveryhodné zdroje informácií, webovú stránku Národnej banky Slovenska a prípadne ADSS, kde sú podľa zákona aktualizované informácie o výkonnosti. "Bezmyšlienkovité preskakovanie z fondu do fondu na základe nedávnej výkonnosti môže znamenať najhoršie rozhodnutie," upozorňuje ADSS.



Dôchodkové správcovské spoločnosti tvrdia, že dosahujú výsledky porovnateľné s najlepšími svetovými fondmi. Negarantované fondy majú počínajúc rokom 2013 vyššiu výkonnosť ako inflácia, výborné výsledky negarantovaných fondov v poslednej dekáde súviseli so silným rastom akcií. "Pozorne sledujeme kroky Európskej centrálnej banky, svetových finančných autorít a posilňujeme aj v rámci limitovaných personálnych možností komunikačné kapacity," hodnotí súčasnú situáciu Kotov.