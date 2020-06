NBS: Ľudia by si mali dať pozor na Centrálny register dlžníkov SR

Bratislava 23. júna (TASR) - Centrálny register dlžníkov (CERD) SR nie je oficiálnym registrom, z ktorého by mohli finančné inštitúcie čerpať údaje pri skúmaní bonity klientov. Upozorňuje na to Spotrebiteľské centrum, ale aj Národná banka Slovenska (NBS), ktorá v súvislosti s ním už podala oznámenie orgánom činným v trestnom konaní.



Hoci NBS na činnosť registra upozorňovala aj v minulosti, rovnako i Slovenská obchodná inšpekcia, register napriek tomu na trhu naďalej pôsobí. "V uplynulých dňoch sa na Spotrebiteľskú Poradňu obrátilo niekoľko spotrebiteľov, ktorí sa bezplatne registrovali na stránkach registerdlznikov.sk. Po registrácii im bola vystavená faktúra vo výške 500 eur za overenie identity, ktorú CERD v prípade neuhradenia plánuje evidovať ako dlh, respektíve ju vymáhať," upozornilo Spotrebiteľské Centrum. K registrácii sa mali spotrebitelia dostať po tom, ako im bolo oznámené, že sa nachádzajú v uvedenom registri s odporúčaním registrácie na webovej stránke a riešenia situácie. "Podľa ich tvrdení dlhy, pre ktoré majú byť v registri evidovaní, boli dávno splatené, zrušené súdmi alebo sú premlčané. Z dokumentov, ktoré občania poskytli Spotrebiteľskému Centru, vyplýva, že CERD SR eviduje dlhy zo spotrebiteľských úverov, ktoré boli postúpené inkasnej spoločnosti EOS KSI. Z akého právneho titulu sa citlivé údaje o spotrebiteľoch dostali do neoficiálneho registra, však zatiaľ nie je známe," doplnilo Spotrebiteľské Centrum.



Aj NBS upozorňuje na činnosti tohto registra. "NBS odporúča spotrebiteľom neregistrovať sa v registri CERD. Naďalej platí, že CERD nie je evidovaný ako oficiálny register a stále platí aj upozornenie na webe NBS. Vo veci CERD sme podali aj oznámenie orgánom činným v trestnom konaní," uviedol pre TASR hovorca NBS Peter Majer.



Jednou zo služieb registra je údajná možnosť získania informácie o záväzkoch a platobnej disciplíne vo forme výpisu o bezdlžnosti, ku ktorému je možné získať prístup po registrácii a uhradení poplatku v zmysle cenníka. NBS už vlani upozornila, že CERD nemá a ani nemal prístup k údajom z oficiálnych registrov a ani od ich užívateľov. Výpis z registra dlžníkov, ktorý vydáva CERD a vyberá zaň poplatky, tak nie je podľa NBS pre finančné inštitúcie relevantný, keďže neobsahuje reálne informácie o finančných záväzkoch dotknutej osoby.