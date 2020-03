Ľudia by si mali dať pozor na falošné platobné príkazy a dokumenty

Bratislava 31. marca (TASR) - Nový koronavírus rozväzuje ruky podvodníkom a dochádza k trestnej činnosti v niektorých oblastiach. Upozorňuje na to advokátska kancelária Havel & Partners, ktorej právnici v posledných dňoch riešia s klientmi zvýšený výskyt pokusov o uplatnenie falošných pohľadávok rôznou formou.



Najčastejšie podvodníci využívajú formy falošných faktúr alebo upravených emailov, alebo aj upravené oficiálne súdne dokumenty, napríklad platobné rozkazy. Právnici upozorňujú, že pokusy vyzerajú veľmi vierohodne s využitím reálnych názvov firiem a mien osôb, a preto môžu najmä v tejto dobe ujsť bližšej pozornosti.



"Všeobecne odporúčame zjavne falošné dokumenty ignorovať, u výziev majúcich možný reálny základ kontaktovať priamo obchodného partnera, nie zasielateľa výzvy. Firmám v každom prípade odporúčame upraviť, prípadne nastaviť, vnútorné systémy, dôsledné kontroly a compliance, aby sa zamedzilo automatickým platbám," radí partner advokátskej kancelárie Havel & Partners Ondřej Majer.



Zároveň odporúča, že ak sa občan stane terčom takého konania, mal by ihneď podať trestné oznámenie, zaistiť všetky dostupné dôkazy v akejkoľvek forme a ihneď prijať ochranné preventívne opatrenia. "V situáciách, ako je súčasný výnimočný stav v súvislosti s novým koronavírusom, bohužiaľ, dochádza k zvýšeniu páchania tejto trestnej činnosti. Ide pritom o podvod s aktuálnou sadzbou trestu odňatia slobody až do 15 rokov a dá sa očakávať veľmi dôsledný a tvrdý postup polície. Podvody tohto typu väčšinou páchajú profesionalizované a organizované skupiny zo zahraničia," dodal Majer.